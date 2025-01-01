Меню
В ночь лунного затмения
Спектакль В ночь лунного затмения

12+
Режиссер Валерий Платонов, Рустэм Галеев
Продолжительность 3 часа, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера «В ночь лунного затмения» на новой сцене Большого театра

Номинант Премии «Золотая Маска», опера в трех действиях, приуроченная к 105-летию со дня рождения выдающегося башкирского поэта и драматурга Мустая Карима, приглашает зрителей погрузиться в увлекательное музыкальное путешествие.

Создатели спектакля

  • Либретто: Рустэм Галеев и Салават Низаметдинов
  • Дирижёр-постановщик: Валерий Платонов
  • Режиссёр-постановщик: Ляйсан Сафаргулова
  • Хормейстер-постановщик: Александр Алексеев
  • Художник-постановщик: Екатерина Малинина
  • Хореограф-постановщик: Алина Мустаева
  • Художник по свету: Евгений Ганзбург
  • Дирижёр: Марат Ахмет-Зарипов
  • Ассистент хореографа: Дмитрий Марасанов
  • Концертмейстеры: Эльвина Акбаева, Маргарита Шавырова, Валентина Галинченко, Гульшат Каримова, Людмила Коломоец, Алсу Петренко
  • Помощник режиссёра: Гульнур Нарынбаева
  • Руководитель Детской хоровой студии: Любовь Липатова
  • Концертмейстер Детской хоровой студии: Эльвира Яковлева
  • Педагог-репетитор по танцу Детской хоровой студии: Гузель Самойлова

Сюжет

Спектакль разворачивается на фоне башкирской степи, где живёт мудрая и справедливая байбиса Танкабика. Её заботы о семье и роде прерываются трагическими событиями, связанными с возвращением её старшего сына Юлмурзы с войны. Однако, печальная весть о его гибели меняет всё.

Во втором действии Танкабика сталкивается с суровыми обычаями своего рода, когда старейшины решают, что её младший сын должен взять вдову Шафак в жёны. Это решение вызывает внутренние терзания у Танкабики, ведь её собственные секреты могут повлиять на будущее семьи.

Третье действие подчеркивает страдания Шафак, которая оказывается в тисках традиций и предательства. Ее муж, Акъегет, по-прежнему влюблен в Зубаржат, что приводит к конфликту с обычаями и предковыми заветами. В финале происходит катастрофа, когда любовь сталкивается с жестокими законами рода.

Интересные факты

  • Спектакль основан на трагедии Мустая Карима, которая считается одной из важнейших в башкирской литературе.
  • «В ночь лунного затмения» демонстрирует богатство башкирской культуры через музыку, хореографию и сценографию.
  • Постановка обращает внимание на вечные темы любви, предательства и судьбы, что делает её актуальной для зрителей разных поколений.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене Большого театра!

