Номинант Премии «Золотая Маска», опера в трех действиях, приуроченная к 105-летию со дня рождения выдающегося башкирского поэта и драматурга Мустая Карима, приглашает зрителей погрузиться в увлекательное музыкальное путешествие.
Спектакль разворачивается на фоне башкирской степи, где живёт мудрая и справедливая байбиса Танкабика. Её заботы о семье и роде прерываются трагическими событиями, связанными с возвращением её старшего сына Юлмурзы с войны. Однако, печальная весть о его гибели меняет всё.
Во втором действии Танкабика сталкивается с суровыми обычаями своего рода, когда старейшины решают, что её младший сын должен взять вдову Шафак в жёны. Это решение вызывает внутренние терзания у Танкабики, ведь её собственные секреты могут повлиять на будущее семьи.
Третье действие подчеркивает страдания Шафак, которая оказывается в тисках традиций и предательства. Ее муж, Акъегет, по-прежнему влюблен в Зубаржат, что приводит к конфликту с обычаями и предковыми заветами. В финале происходит катастрофа, когда любовь сталкивается с жестокими законами рода.
