Музыка органной традиции XVII-XVIII веков. Концерт в соборе

Концерт «В немецкой традиции» посвящен одной из важнейших традиций органного искусства, раскрывающей богатство хоральной музыки. В центре программы находится хорал, знакомая многим мелодия духовного песнопения, ставшая основой для разных музыкальных произведений. Она может звучать по-разному: просто и сосредоточенно, украшаться мелодическими узорами или превращаться в виртуозное трио.

Особое внимание в программе уделено адвентскому хоралу Nun komm, der Heiden Heiland, который прозвучит в нескольких вариантах. У Иоганна Себастьяна Баха слушатели услышат две обработки. Небольшая хоральная прелюдия из сборника Orgelbüchlein отличается ясностью и компактностью, а Trio super Nun komm, der Heiden Heiland из сборника 18 Лейпцигских хоралов превращает ту же мелодию в тонкое переплетение голосов.

Эту же хоральную тему брали за основу работы Дитриха Букстехуде и Николауса Брунса — мастеров северогерманской органной школы. Особенно масштабно она раскрывается в хоральной фантазии Брунса, где отдельные строки песнопения становятся материалом для свободного развития и переходят из одного голоса в другой. Сравнивая разные интерпретации, слушатели смогут уловить, насколько разнообразной может быть одна и та же мелодия в руках великих композиторов.

Расширение музыкальной палитры

Другие хоралы в программе обрамляют общую концепцию и показывают различные способы трактовки духовного песнопения. Vater unser im Himmelreich Георга Бёма и Wie schön leuchtet der Morgenstern Георга Дитриха Лейдинга демонстрируют, как можно создать самостоятельные органные произведения из церковной музыки. В этих произведениях особенно важны искусство регистровки и возможность органа выделять отдельные голоса различными тембровыми окрасками.

Атмосфера северогерманского барокко

Хоральные сочинения в программе обрамлены музыкальными произведениями свободных жанров. Чакона Пахельбеля основывается на повторяющейся теме, вокруг которой постепенно возникают новые музыкальные вариации. Прелюдия Букстехуде полна свободного движения и живости, характерных для северогерманского барокко. Завершит концерт Фантазия соль мажор, BWV 572 Иоганна Себастьяна Баха, известная также под названием Pièce d’Orgue. Ее три больших раздела дают возможность органу раскрыться в разнообразных красочных звучаниях, от легкого движения до величественного полнозвучия.

Концерт пройдет на духовом органе церкви Святой Екатерины. Просторная акустика этого помещения поможет слушателям услышать протяженность хоральных мелодий, тонкие переклички голосов и мощь больших форм. Это уникальная возможность соприкоснуться с тем, как старинный хорал стал неисчерпаемым источником музыкальной фантазии для немецких мастеров.

Исполнитель

Анастасия Быкова (орган, г. Москва)

Программа концерта