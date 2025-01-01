Спектакль-экскурсия в военное прошлое «В небе Покрышкин»

Новосибирский театр кукол представляет уникальный спектакль, посвящённый знаменитому лётчику-асу Великой Отечественной войны, трижды Герою Советского Союза Александру Покрышкину. Постановка, созданная под руководством заслуженной артистки России Ольги Гущиной, обещает стать увлекательным путешествием в прошлое.

О спектакле

«В небе Покрышкин» – это не просто спектакль, а настоящая экскурсия в жизнь великого земляка. История героя будет представлена через призму кинохроники, кукольных персонажей и, конечно, авиационных моделей. На сцене развернётся захватывающая нарративная линия о том, как десятилетний мальчик, увидевший первый в жизни самолёт, пообещал себе стать летчиком.

Путь к мечте

На пути к своей мечте Александру пришлось преодолеть множество трудностей: освоить разные профессии и завершить летную школу. Во время войны он стал настоящим асом, разработав уникальную систему ведения боя, что сделало его одним из самых выдающихся лётчиков своего времени.

Слова режиссёра

«Мы расскажем о жизни знаменитого земляка, новосибирца Александра Ивановича Покрышкина в спектакле, который можно назвать экскурсия в прошлое. Эта история об окрыляющей мечте, о невероятной силе духа и воле к победе», – отмечает режиссёр Ольга Гущина.

Не пропустите!

Спектакль «В небе Покрышкин» – это возможность прикоснуться к истории, вдохновиться и узнать больше о судьбе одного из величайших героев нашей страны. Приходите и станьте частью этой уникальной театральной постановки!