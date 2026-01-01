Спектакль «В Москву!» в театре на Малой Ордынке

В театре на Малой Ордынке состоится показ спектакля по пьесе Ольги Антоновой «В Москву!». Этот проект обещает стать ярким событием в репертуаре театра и привлечь внимание зрителей.

О чем спектакль

Цитата «В Москву, в Москву...» из чеховских «Трех сестер» давно стала мемом. Однако дело не только в желании собрать чемодан и отправиться в столицу. Главный вопрос — готово ли наше «я» к встрече с мегаполисом? Спектакль задаёт вопросы о том, что происходит, когда деревенские мечтатели настигают огни большого города и проверяют себя на прочность.

Истории героев

Герои спектакля прибывают на Патрики, где некогда гулял Воланд с свитой. Здесь кипит бурная жизнь, звучит музыка, и кажется, что Москва открывает свои двери новым героическим личностям.

Иван — немолодой бизнесмен из провинции, изменяющий своей жене лишь потому, что он «мужик». Его юная любовница Катя, обитательница тренингов личностного роста, мечтает зачекиниться в столице и продемонстрировать всем свои танцевальные навыки. Деревенский парень Серега прибыл с балалайкой, чтобы покорить москвичей, а Елена расправляет крылья, проходя кастинг с арией Мамы из мюзикла «Чикаго». Не остается в стороне и коренная москвичка Евдокия Семеновна, которая находит утешение в душевных беседах с роботами-доставщиками.

Эмоции и переживания

У каждого героя своя линия с неожиданным поворотом в финале, который, несомненно, тронет зрителей. Есть и те, кто остался за пределами столицы, ждут своих близких и тоже имеют свою историю — ведь жизнь есть и за МКАДом.

«В Москву!» — это комедия, но также и трогательная история о живых, узнаваемых людях, у которых вызывают симпатию и искреннее сопереживание. В них зрители смогут легко узнать себя и своих знакомых.

Постановочная группа

Спектакль стал результатом сотрудничества талантливых артистов и создателей:

Автор пьесы — Ольга Антонова

Художественный руководитель постановки — Эдуард Бояков

Режиссер-постановщик — Даниил Исаков

Музыкальное оформление — Григорий Архипов

Художник-постановщик — Борис Шлямин

Хореография — Виктория Гончарова

Художник по костюмам — Евгения Охременко

Художник по свету — Павел Андреев

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который обязательно оставит след в сердцах зрителей!