Спектакль В Москву!

В театре на Малой Ордынке состоится показ спектакля по пьесе Ольги Антоновой «В Москву!». Этот проект обещает стать ярким событием в репертуаре театра и привлечь внимание зрителей.
Цитата «В Москву, в Москву...» из чеховских «Трех сестер» давно стала мемом. Однако дело не только в желании собрать чемодан и отправиться в столицу. Главный вопрос — готово ли наше «я» к встрече с мегаполисом? Спектакль задаёт вопросы о том, что происходит, когда деревенские мечтатели настигают огни большого города и проверяют себя на прочность.
Герои спектакля прибывают на Патрики, где некогда гулял Воланд с свитой. Здесь кипит бурная жизнь, звучит музыка, и кажется, что Москва открывает свои двери новым героическим личностям.
Иван — немолодой бизнесмен из провинции, изменяющий своей жене лишь потому, что он «мужик». Его юная любовница Катя, обитательница тренингов личностного роста, мечтает зачекиниться в столице и продемонстрировать всем свои танцевальные навыки. Деревенский парень Серега прибыл с балалайкой, чтобы покорить москвичей, а Елена расправляет крылья, проходя кастинг с арией Мамы из мюзикла «Чикаго». Не остается в стороне и коренная москвичка Евдокия Семеновна, которая находит утешение в душевных беседах с роботами-доставщиками.
У каждого героя своя линия с неожиданным поворотом в финале, который, несомненно, тронет зрителей. Есть и те, кто остался за пределами столицы, ждут своих близких и тоже имеют свою историю — ведь жизнь есть и за МКАДом.
«В Москву!» — это комедия, но также и трогательная история о живых, узнаваемых людях, у которых вызывают симпатию и искреннее сопереживание. В них зрители смогут легко узнать себя и своих знакомых.
Спектакль стал результатом сотрудничества талантливых артистов и создателей:
Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который обязательно оставит след в сердцах зрителей!