V Московский джазовый фестиваль. Сад «Эрмитаж». День Второй

Московский джазовый фестиваль летом 2026

С 8 по 14 июня 2026 года в Москве пройдет один из самых масштабных джазовых фестивалей мира. В течение семи дней столицу посетят более 1000 артистов из России и зарубежья, включая на­з­вания как всемирно известных, так и молодых музыкантов.

Программа и основные площадки

Четвертый год подряд концерты Московского джазового фестиваля будут проводиться на самых популярных городских площадках. Открытие и закрытие фестиваля состоятся в Концертном зале имени П.И. Чайковского. В течение пяти дней выступят именитые музыканты и молодежные джаз-коллективы, отобранные по итогам всероссийского конкурса, на таких сценах, как парк «Зарядье», ВДНХ и других.

Основной открытой площадкой фестиваля станет Сад «Эрмитаж», где с 9 по 13 июня ожидаются выступления известных джазменов и популярных артистов из других музыкальных жанров. Они представят специальные программы, наполненные этническим звучанием.

Особенное событие 10 июня

В среду, 10 июня, в Саду «Эрмитаж» для гостей фестиваля выступит Пётр Дранга и Бэнд. Этот виртуозный аккордеонист представит концертную программу, направленную на популяризацию этнического звучания в современной музыкальной интерпретации. Также в этот вечер зрители смогут насладиться выступлениями известных российских и зарубежных артистов.

Дополнительные мероприятия

Кроме музыкальных событий, у гостей фестиваля будет возможность посетить лекторий, спортивную зону и принять участие в творческих мастер-классах. Для юных зрителей организуют специальные активности, что сделает фестиваль интересным как для взрослых, так и для детей.