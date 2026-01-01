V Московский джазовый фестиваль. Сад «Эрмитаж». День Третий

Пятый Московский джазовый фестиваль в Саду «Эрмитаж»

С 8 по 14 июня 2026 года в Москве пройдет один из самых масштабных джазовых фестивалей мира. В течение семи дней на сценах столицы выступят более 1000 артистов из России и зарубежья. Уже в четвертый раз концерты Московского джазового фестиваля будут проходить на самых популярных московских площадках.

Открытие и закрытие фестиваля пройдет в Концертном зале им. П.И. Чайковского. В течение пяти дней именитые музыканты и молодежные джаз-коллективы, отобранные по итогам Всероссийского конкурса, выступят в парке «Зарядье», на ВДНХ и других притягательных локациях.

Основной открытой площадкой Фестиваля станет Сад «Эрмитаж», где с 9 по 13 июня выступят известные джазмены и популярные артисты других музыкальных жанров, представляя специальные программы.

Ключевые события 11 июня

В четверг, 11 июня, в Саду «Эрмитаж» на гостей фестиваля будет ждать целый ряд ярких выступлений. Музыкальный коллектив Петра Налича презентует авторскую программу, а Виктор Добронравов и LRK Trio порадуют зрителей вечной джазовой классикой на английском и любимыми песнями советских лет на русском языке. Также ожидаются специальные гости, которые не оставят равнодушными любителей джазовой музыки.

Дополнительные активности

Кроме музыкальных выступлений, гости фестиваля смогут посетить лекторий, спортивную зону и принять участие в творческих мастер-классах. Для юных зрителей будут организованы специальные активности, обеспечивающие увлекательное времяпрепровождение для всей семьи. Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!