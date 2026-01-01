V Московский джазовый фестиваль. Сад «Эрмитаж». День Пятый
Билеты от 3500₽
6+
О концерте

Пятый Московский джазовый фестиваль в Саду «Эрмитаж»

С 8 по 14 июня 2026 года в Москве пройдет один из самых масштабных джазовых фестивалей мира! Протяженность этого музыкального события составит целых семь дней, в течение которых более 1000 артистов из России и зарубежья порадуют зрителей своими выступлениями.

Четвертый год подряд концерты Московского джазового фестиваля будут проходить на самых популярных городских площадках столицы. Открытие и закрытие фестиваля состоятся в Концертном зале им. П.И. Чайковского. В течение пяти дней талантливые музыканты и молодые джазовые коллективы, отобранные по итогам Всероссийского конкурса, выступят в таких местах, как парк «Зарядье», ВДНХ и других. Основной открытой площадкой фестиваля станет Сад «Эрмитаж». С 9 по 13 июня здесь выступят известные джазмены и артисты из других музыкальных жанров, которые представят специальные программы.

Выступления 13 июня

13 июня в Саду «Эрмитаж» будет настоящая музыкальная феерия. Для гостей фестиваля выступят:

  • Квартет Игоря Бутмана & Fantine
  • ВИА «Пролетарское Танго»
  • Специальные гости фестиваля

Кроме музыкальных выступлений, гостей фестиваля ждут лекции, спортивные активности, а также творческие мастер-классы. Для юных зрителей предусмотрены специальные мероприятия, чтобы каждое выступление стало незабываемым событием.

13 июня суббота
17:00
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
