V Московский джазовый фестиваль. Сад «Эрмитаж». День Четвертый
Билеты от 3500₽
6+
О концерте

Москва встречает пятый Московский джазовый фестиваль в Саду «Эрмитаж»

С 8 по 14 июня 2026 года столица станет свидетелем одного из самых масштабных джазовых фестивалей мира, который на протяжении семи дней соберет более 1000 артистов из России и зарубежья. Это событие уже в четвертый раз пройдет на популярных площадках Москвы, среди которых - Концертный зал им. П.И. Чайковского, парки «Зарядье», ВДНХ и другие.

Основной открытой площадкой фестиваля станет Сад «Эрмитаж». Здесь с 9 по 13 июня зрители смогут насладиться выступлениями известных джазменов и популярных артистов разных музыкальных жанров, которые подготовили специальные программы.

Выступление Billy's Band

12 июня в Саду «Эрмитаж» гости фестиваля смогут услышать культовую группу Billy's Band, а также множество специальных гостей. Их выступление станет ярким акцентом одной из ключевых дат фестиваля.

Дополнительные активности

В рамках фестиваля будут организованы разнообразные мероприятия. Гости смогут посетить лекторий, спортивную зону, а также поучаствовать в творческих мастер-классах. Для юных зрителей запланированы специальные активности, что сделает фестиваль интересным для всей семьи.

Не упустите шанс стать частью этого яркого музыкального события, которое объединило лучшие традиции джазовой культуры и современное исполнение!

Июнь
12 июня пятница
17:00
Сад «Эрмитаж» Москва, Каретный Ряд, 3
от 3500 ₽

