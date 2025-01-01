В мире животных. Концерт в органном зале Пермской филармонии

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Сергей Черепанов (орган)

Программа: в программе сочинения Куперена, Дакена, Сен-Санса, Чайковского, Мессиана.

Заслуженный маэстро

Сергей Черепанов — выдающийся органист, который успешно сочетает техничность исполнения с глубоким пониманием произведений. Его музыка, полная эмоций и нюансов, создает уникальную атмосферу, уносящую зрителя в мир звуков и образов.

Программа концерта

Концерт будет включать в себя произведения известных композиторов, таких как:

Куперен: французский композитор XVII века, который считается одним из основоположников органной музыки.

Дакен: его работы отличаются яркой мелодичностью и гармонической насыщенностью.

Сен-Санс: сочинения этого автора внедряют в музыку элементы фольклора и колорита.

Чайковский: его музыка известна своей эмоциональной глубиной и выразительностью.

Мессиан: современный композитор, чьи работы наполнены религиозной тематикой и пронзительной духовностью.

Что ожидать

Зрителей ждет вечер, полный вдохновения и музыкального наслаждения. Через призму каждой композиции раскрываются тайны «животного мира», который, безусловно, оставит след в сердцах всех присутствующих. Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта!