В мире животных
Киноафиша В мире животных

В мире животных

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

В мире животных. Концерт в органном зале Пермской филармонии

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Сергей Черепанов (орган)

Программа: в программе сочинения Куперена, Дакена, Сен-Санса, Чайковского, Мессиана.

Заслуженный маэстро

Сергей Черепанов — выдающийся органист, который успешно сочетает техничность исполнения с глубоким пониманием произведений. Его музыка, полная эмоций и нюансов, создает уникальную атмосферу, уносящую зрителя в мир звуков и образов.

Программа концерта

Концерт будет включать в себя произведения известных композиторов, таких как:

  • Куперен: французский композитор XVII века, который считается одним из основоположников органной музыки.
  • Дакен: его работы отличаются яркой мелодичностью и гармонической насыщенностью.
  • Сен-Санс: сочинения этого автора внедряют в музыку элементы фольклора и колорита.
  • Чайковский: его музыка известна своей эмоциональной глубиной и выразительностью.
  • Мессиан: современный композитор, чьи работы наполнены религиозной тематикой и пронзительной духовностью.

Что ожидать

Зрителей ждет вечер, полный вдохновения и музыкального наслаждения. Через призму каждой композиции раскрываются тайны «животного мира», который, безусловно, оставит след в сердцах всех присутствующих. Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта!

Пермь, 7 марта
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
12:00 от 750 ₽

