В мире животных

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Сергей Черепанов (орган)
Программа: в программе сочинения Куперена, Дакена, Сен-Санса, Чайковского, Мессиана.
Сергей Черепанов — выдающийся органист, который успешно сочетает техничность исполнения с глубоким пониманием произведений. Его музыка, полная эмоций и нюансов, создает уникальную атмосферу, уносящую зрителя в мир звуков и образов.
Концерт будет включать в себя произведения известных композиторов, таких как:
Зрителей ждет вечер, полный вдохновения и музыкального наслаждения. Через призму каждой композиции раскрываются тайны «животного мира», который, безусловно, оставит след в сердцах всех присутствующих. Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта!