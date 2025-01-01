Меню
В мире профессий. Музейный квест
6+
О концерте/спектакле

Путешествие в мир профессий с героями

Приглашаем юных зрителей 23 февраля и 19 марта на увлекательное представление в Музее Бориса Ельцина! Ребята отправятся в захватывающее путешествие по миру самых интересных профессий XX века.

Узнайте, кем быть в будущем!

Вместе с героем спектакля юные зрители познакомятся с настоящими профессионалами своего дела. Они смогут задать себе важный вопрос: «Кем я буду работать, когда вырасту?» Это не просто развлечение, но и возможность расширить горизонты, узнать о различных профессиях и, возможно, найти вдохновение для будущего выбора.

Информация о мероприятии

  • Даты: 23 февраля в 15:00 и 19 марта в 12:00
  • Место: Музей Бориса Ельцина
  • Стоимость: 200 рублей для детей, 200 рублей для сопровождающего взрослого
  • Возраст: 8–10 лет

Не упустите шанс подарить вашему ребенку незабываемые впечатления и возможность погрузиться в мир увлекательных профессий!

