Приглашаем юных зрителей 23 февраля и 19 марта на увлекательное представление в Музее Бориса Ельцина! Ребята отправятся в захватывающее путешествие по миру самых интересных профессий XX века.
Вместе с героем спектакля юные зрители познакомятся с настоящими профессионалами своего дела. Они смогут задать себе важный вопрос: «Кем я буду работать, когда вырасту?» Это не просто развлечение, но и возможность расширить горизонты, узнать о различных профессиях и, возможно, найти вдохновение для будущего выбора.
Не упустите шанс подарить вашему ребенку незабываемые впечатления и возможность погрузиться в мир увлекательных профессий!