Спектакль В мире кукол

Интерактивная игровая программа в театре сказки

«Весь мир - театр, мы все - актёры поневоле, всесильная Судьба распределяет роли, и небеса следят за нашею игрой...» - писал поэт Пьер де Ронсар, современник Шекспира. В этом духе мы приглашаем вас на увлекательное путешествие в мир театральных кукол!

Уникальные театральные куклы

В нашем театре актерами могут стать не только люди, но и их особые двойники – куклы. На интерактивной игровой программе вы узнаете о том, как создавались различные типы театральных кукол: планшетные, перчаточные, теневые и марионетки. Каждый из этих видов обладает своей уникальной историей и техникой исполнения.

Учитесь управлять куклами

В ходе программы у вас будет возможность не только наблюдать, но и самостоятельно научиться управлять куклами. Это увлекательный опыт, который поможет вам лучше понять магию театрального искусства.

Новый кукольный спектакль

И в завершение мы сыграем новую кукольную сказку. Хотя спектакль будет небольшой, он обязательно подарит вам много ярких эмоций. Подготовьтесь к тому, что на сцене оживут удивительные персонажи, созданные с любовью и мастерством.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного театрального опыта!