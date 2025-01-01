Спектакль В Мадрид, в Мадрид!

Абсурдистский спектакль о свободе

«В Мадрид, в Мадрид!» — это черно-белый трагифарс, где гротескные характеры и ситуации переплетаются с черным юмором и иронией. Реальность здесь часто превращается в абсурд.

Сюжет

В центре истории — парализованная испанка Адела и её дочь Лаура, которые пытаются отравить 92-летнего дедушку. Однако их планы нарушает неожиданный приезд племянника Энрике и его любовницы Марты. В чемодане у Марты — драгоценности и расчленённый муж. Эта ночь становится началом череды загадочных событий и нелепых совпадений, ведущих к неожиданной развязке.

Символика и мечты

Все персонажи одержимы мечтой о свободе, которую они связывают с загадочным образом Мадрида. Для них Мадрид — это хрустальная мечта, подобная Небесному Иерусалиму, символ стремления к недостижимому.

Постановка и исполнение

Спектакль насыщен цитатами и аллюзиями, отсылающими зрителя к неожиданным произведениям и позволяющими погрузиться в «иную» реальность. Актеры демонстрируют высокий уровень мастерства, раскрывая своих персонажей в разнообразных ситуациях — от комичных до философски глубоких и трагичных.

Почему стоит посмотреть?

«В Мадрид, в Мадрид!» — это уникальная возможность насладиться сочетанием свободы и любви, которые являются основой спектакля. Не пропустите этот захватывающий и многослойный театральный опыт!