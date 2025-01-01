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В Мадрид, в Мадрид!
Киноафиша В Мадрид, в Мадрид!

Спектакль В Мадрид, в Мадрид!

Постановка
Небольшой драматический театр 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Абсурдистский спектакль о свободе

«В Мадрид, в Мадрид!» — это черно-белый трагифарс, где гротескные характеры и ситуации переплетаются с черным юмором и иронией. Реальность здесь часто превращается в абсурд.

Сюжет

В центре истории — парализованная испанка Адела и её дочь Лаура, которые пытаются отравить 92-летнего дедушку. Однако их планы нарушает неожиданный приезд племянника Энрике и его любовницы Марты. В чемодане у Марты — драгоценности и расчленённый муж. Эта ночь становится началом череды загадочных событий и нелепых совпадений, ведущих к неожиданной развязке.

Символика и мечты

Все персонажи одержимы мечтой о свободе, которую они связывают с загадочным образом Мадрида. Для них Мадрид — это хрустальная мечта, подобная Небесному Иерусалиму, символ стремления к недостижимому.

Постановка и исполнение

Спектакль насыщен цитатами и аллюзиями, отсылающими зрителя к неожиданным произведениям и позволяющими погрузиться в «иную» реальность. Актеры демонстрируют высокий уровень мастерства, раскрывая своих персонажей в разнообразных ситуациях — от комичных до философски глубоких и трагичных.

Почему стоит посмотреть?

«В Мадрид, в Мадрид!» — это уникальная возможность насладиться сочетанием свободы и любви, которые являются основой спектакля. Не пропустите этот захватывающий и многослойный театральный опыт!

Режиссер
Лев Эренбург
В ролях
Татьяна Рябоконь
Ольга Альбанова
Сергей Уманов
Хельга Филиппова
Вадим Сквирский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 октября
Небольшой драматический театр Санкт-Петербург, просп. КИМа, 6
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

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