Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
В лучах
Киноафиша В лучах

Спектакль В лучах

Постановка
Театр им. Ленсовета 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о Марии Кюри

«В лучах» — это история о великой женщине, которая изменила мир, оставаясь при этом обычным человеком с чувствами, страхами и мечтами. Спектакль, основанный на пьесе современного польского драматурга Артура Палыги, предлагает зрителям взглянуть на Марию Склодовскую-Кюри не как на мифическую фигуру науки, а как на живую, земную женщину.

Жизнь Марии Кюри через письма

В основу пьесы легли подлинные дневники и письма Марии Кюри — её размышления, адресованные самой себе, мужу и дочерям. Эти письма словно чертят линию её жизни, раскрывая перед зрителем тайные уголки её души. Жизненные бури, радости, потрясения и взлёты — всё это складывается в особую формулу, которая остаётся неразгаданной и по сей день.

Человек за образом ученого

Спектакль показывает, как переплетаются свет и тьма, труд и достижения, юношеские идеалы и суровая реальность. Перед зрителем разворачивается не просто биография великого учёного, а поэтическая и драматическая история человеческой души, наполненной борьбой и верой в своё предназначение.

Главное открытие

Мария Кюри, пережившая трудности и триумфы, делает своё главное открытие не только в науке, но и в жизни: несмотря на все её сложности и непредсказуемость, если у человека есть истинная цель — он обретает Счастье. Спектакль «В лучах» вдохновляет на поиски этой цели и показывает, как важно сохранять настойчивость и решимость в самых трудных обстоятельствах.

Режиссер
Анджей Бубень
В ролях
Лаура Пицхелаури
Валентина Сизоненко

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 3 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 20 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 3 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
7 августа в 19:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Номер 13
16+
Комедия
Номер 13
4 октября в 19:00 Дворец искусств Ленинградской области
от 1200 ₽
Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
21 сентября в 16:00 Михайловский театр
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше