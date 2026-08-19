Выставка игрушек в музее-заповеднике Царицыно

В музее-заповеднике Царицыно открывается новая выставка, посвященная удивительном искусству создания деревянных игрушек. Здесь зрители смогут увидеть, как обычный кусок дерева превращается в любимую игрушку, благодаря мастерству резчиков по дереву.

Экспозиция: от старинных до современных игрушек

В экспозиции представлены десятки авторских и народных игрушек из собрания музея и частных коллекций. Среди них вы найдете берестяные шаркунки, щепные фигурки, матрешки, а также игрушки-каталки и движущиеся изделия. Кроме того, выставка включает шкатулки, расписанные по мотивам царицынской архитектуры, и множество инструментов, используемых плотниками и резчиками.

Интерактивные элементы выставки

Архитектура выставки продумана так, чтобы быть максимально экологичной и дружелюбной к посетителям. На втором этаже Хлебного дома создан сказочный лес с соснами, липами и березами. На ветвях деревьев можно увидеть птичек-свистулек, а на опушке располагается домик, в окошко которого обязательно стоит заглянуть, чтобы угадать, кто в нем живет. Возможно, это лесорубы или пильщики, занятые работой неподалеку.

Кроме того, на поляне развернулся веселый праздник: здесь собрали нарядные барышни и кавалеры из известных центров игрушек Нижнего Новгорода, Городца и Сергиева Посада. Карусели, гирлянды и музыка создают атмосферу праздника.

Мастерская и процессы создания игрушек

Второй зал выставки представляет собой мастерскую, где вы сможете увидеть все этапы создания игрушки. У вас будет возможность познакомиться с разными методами обработки дерева, видами красок и типами узоров, распространенных в различных регионах России. Также представлены работы мастеров, создающих деревянные игрушки.

О дизайне и кураторской работе

Дизайн выставки разработан бюро Архитекторы Асс, в состав которого входят архитектор и художник Евгений Асс и его коллеги Ольга Аистова и Анастасия Герасимова. Кураторы выставки — Вера Ярилина и Дарья Колпашникова. Их задача — соединить современное и традиционное искусство, что делает выставку уникальной.

Будущее выставки

Выставка «В лесу росла игрушка» станет флагманским проектом Детского Царицына и будет постоянно развиваться. Она будет расти как лес — с новыми экспонатами, масштабными скульптурами и уникальными игрушками-конструкторами. Также планируется открытие временных выставок в рамках основной экспозиции, а в будущем появится дополнительный зал, посвященный паркам, зоопаркам и их обитателям.