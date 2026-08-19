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В лесу росла игрушка

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О выставке

Выставка игрушек в музее-заповеднике Царицыно

В музее-заповеднике Царицыно открывается новая выставка, посвященная удивительном искусству создания деревянных игрушек. Здесь зрители смогут увидеть, как обычный кусок дерева превращается в любимую игрушку, благодаря мастерству резчиков по дереву.

Экспозиция: от старинных до современных игрушек

В экспозиции представлены десятки авторских и народных игрушек из собрания музея и частных коллекций. Среди них вы найдете берестяные шаркунки, щепные фигурки, матрешки, а также игрушки-каталки и движущиеся изделия. Кроме того, выставка включает шкатулки, расписанные по мотивам царицынской архитектуры, и множество инструментов, используемых плотниками и резчиками.

Интерактивные элементы выставки

Архитектура выставки продумана так, чтобы быть максимально экологичной и дружелюбной к посетителям. На втором этаже Хлебного дома создан сказочный лес с соснами, липами и березами. На ветвях деревьев можно увидеть птичек-свистулек, а на опушке располагается домик, в окошко которого обязательно стоит заглянуть, чтобы угадать, кто в нем живет. Возможно, это лесорубы или пильщики, занятые работой неподалеку.

Кроме того, на поляне развернулся веселый праздник: здесь собрали нарядные барышни и кавалеры из известных центров игрушек Нижнего Новгорода, Городца и Сергиева Посада. Карусели, гирлянды и музыка создают атмосферу праздника.

Мастерская и процессы создания игрушек

Второй зал выставки представляет собой мастерскую, где вы сможете увидеть все этапы создания игрушки. У вас будет возможность познакомиться с разными методами обработки дерева, видами красок и типами узоров, распространенных в различных регионах России. Также представлены работы мастеров, создающих деревянные игрушки.

О дизайне и кураторской работе

Дизайн выставки разработан бюро Архитекторы Асс, в состав которого входят архитектор и художник Евгений Асс и его коллеги Ольга Аистова и Анастасия Герасимова. Кураторы выставки — Вера Ярилина и Дарья Колпашникова. Их задача — соединить современное и традиционное искусство, что делает выставку уникальной.

Будущее выставки

Выставка «В лесу росла игрушка» станет флагманским проектом Детского Царицына и будет постоянно развиваться. Она будет расти как лес — с новыми экспонатами, масштабными скульптурами и уникальными игрушками-конструкторами. Также планируется открытие временных выставок в рамках основной экспозиции, а в будущем появится дополнительный зал, посвященный паркам, зоопаркам и их обитателям.

Купить билет на выставка В лесу росла игрушка

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
19 августа среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
20 августа четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
21 августа пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
22 августа суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
23 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
24 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
25 августа вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
26 августа среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
27 августа четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
28 августа пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
29 августа суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
30 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
31 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
1 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
2 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
3 августа вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
4 августа среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
5 августа четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
6 августа пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
7 августа суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
8 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
9 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
10 августа вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
11 августа среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
12 августа четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
13 августа пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
14 августа суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
15 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
16 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
17 августа вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
18 августа среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
19 августа четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
20 августа пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
21 августа суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
22 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
23 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
24 августа вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
25 августа среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
26 августа четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
27 августа пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
28 августа суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
29 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
30 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
31 августа вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
1 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
2 сентября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
3 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
4 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
5 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
6 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
7 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
8 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
9 сентября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
10 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
11 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
12 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
13 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
14 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
15 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
16 сентября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
17 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
18 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
19 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
20 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
21 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
22 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
23 сентября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
24 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
25 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
26 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
27 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
28 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
29 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
30 сентября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
1 сентября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
2 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
3 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
4 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
5 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
6 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
7 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
8 сентября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
9 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
10 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
11 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
12 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
13 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
14 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
15 сентября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
16 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
17 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
18 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
19 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
20 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
21 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
22 сентября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
23 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
24 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
25 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
26 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
27 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
28 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
29 сентября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
30 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
1 октября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
2 октября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
3 октября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
4 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
5 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
6 октября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
7 октября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
8 октября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
9 октября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
10 октября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
11 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
12 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
13 октября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
14 октября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
15 октября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
16 октября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
17 октября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
18 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
19 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
20 октября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
21 октября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
22 октября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
23 октября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
24 октября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
25 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
26 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
27 октября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
28 октября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
29 октября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
30 октября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
31 октября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
1 октября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
2 октября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
3 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
4 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
5 октября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
6 октября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
7 октября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
8 октября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
9 октября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
10 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
11 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
12 октября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
13 октября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
14 октября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
15 октября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
16 октября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
17 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
18 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
19 октября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
20 октября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
21 октября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
22 октября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
23 октября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
24 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
25 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
26 октября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
27 октября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
28 октября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
29 октября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
30 октября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
31 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
1 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
2 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
3 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
4 ноября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
5 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
6 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
7 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
8 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
9 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
10 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
11 ноября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
12 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
13 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
14 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
15 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
16 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
17 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
18 ноября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
19 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
20 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
21 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
22 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
23 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
24 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
25 ноября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
26 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
27 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
28 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
29 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
30 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
1 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
2 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
3 ноября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
4 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
5 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
6 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
7 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
8 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
9 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
10 ноября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
11 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
12 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
13 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
14 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
15 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
16 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
17 ноября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
18 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
19 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
20 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
21 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
22 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
23 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
24 ноября среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
25 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
26 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
27 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
28 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
29 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
30 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
1 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
2 декабря среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
3 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
4 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
5 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
6 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
7 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
8 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
9 декабря среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
10 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
11 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
12 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
13 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
14 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
15 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
16 декабря среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
17 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
18 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
19 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
20 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
21 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
22 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
23 декабря среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
24 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
25 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
26 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
27 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
28 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
29 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
30 декабря среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
31 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
1 декабря среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
2 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
3 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
4 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
5 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
6 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
7 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
8 декабря среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
9 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
10 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
11 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
12 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
13 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
14 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
15 декабря среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
16 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
17 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
18 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
19 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
20 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
21 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
22 декабря среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
23 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
24 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
25 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
26 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
27 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
28 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
29 декабря среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
30 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
31 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
1 января пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
2 января суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
3 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
4 января понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
5 января вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
6 января среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
7 января четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
8 января пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
9 января суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
10 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
11 января понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
12 января вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
13 января среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
14 января четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
15 января пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
16 января суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
17 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
18 января понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
19 января вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
20 января среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
21 января четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
22 января пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
23 января суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
24 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
25 января понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
26 января вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
27 января среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
28 января четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
29 января пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
30 января суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
31 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
1 января суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
2 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
3 января понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
4 января вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
5 января среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
6 января четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
7 января пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
8 января суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
9 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
10 января понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
11 января вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
12 января среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
13 января четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
14 января пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
15 января суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
16 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
17 января понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
18 января вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
19 января среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
20 января четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
21 января пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
22 января суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
23 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
24 января понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
25 января вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
26 января среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
27 января четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
28 января пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
29 января суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
30 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
31 января понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
1 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
2 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
3 февраля среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
4 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
5 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
6 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
7 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
8 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
9 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
10 февраля среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
11 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
12 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
13 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
14 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
15 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
16 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
17 февраля среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
18 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
19 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
20 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
21 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
22 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
23 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
24 февраля среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
25 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
26 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
27 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
28 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
1 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
2 февраля среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
3 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
4 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
5 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
6 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
7 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
8 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
9 февраля среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
10 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
11 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
12 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
13 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
14 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
15 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
16 февраля среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
17 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
18 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
19 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
20 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
21 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
22 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
23 февраля среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
24 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
25 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
26 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
27 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
28 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
29 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
1 марта понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
2 марта вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
3 марта среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
4 марта четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
5 марта пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
6 марта суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
7 марта воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
8 марта понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
9 марта вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
10 марта среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
11 марта четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
12 марта пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
13 марта суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
14 марта воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
15 марта понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
16 марта вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
17 марта среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
18 марта четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
19 марта пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
20 марта суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
21 марта воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
22 марта понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
23 марта вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
24 марта среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
25 марта четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
26 марта пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
27 марта суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
28 марта воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
29 марта понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
30 марта вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
31 марта среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
1 марта среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
2 марта четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
3 марта пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
4 марта суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
5 марта воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
6 марта понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
7 марта вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
8 марта среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
9 марта четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
10 марта пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
11 марта суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
12 марта воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
13 марта понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
14 марта вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
15 марта среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
16 марта четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
17 марта пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
18 марта суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
19 марта воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
20 марта понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
21 марта вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
22 марта среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
23 марта четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
1 апреля четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
2 апреля пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
3 апреля суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
4 апреля воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
5 апреля понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
6 апреля вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
7 апреля среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
8 апреля четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
9 апреля пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
10 апреля суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
11 апреля воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
12 апреля понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
13 апреля вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
14 апреля среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
15 апреля четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
16 апреля пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
17 апреля суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
18 апреля воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
19 апреля понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
20 апреля вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
21 апреля среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
22 апреля четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
23 апреля пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
24 апреля суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
25 апреля воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
26 апреля понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
27 апреля вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
28 апреля среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
29 апреля четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
30 апреля пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
1 мая суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
2 мая воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
3 мая понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
4 мая вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
5 мая среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
6 мая четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
7 мая пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
8 мая суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
9 мая воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
10 мая понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
11 мая вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
12 мая среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
13 мая четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
14 мая пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
15 мая суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
16 мая воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
17 мая понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
18 мая вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
19 мая среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
20 мая четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
21 мая пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
22 мая суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
23 мая воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
24 мая понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
25 мая вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
26 мая среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
27 мая четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
28 мая пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
29 мая суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
30 мая воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
31 мая понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
1 июня вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
2 июня среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
3 июня четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
4 июня пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
5 июня суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
6 июня воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
7 июня понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
8 июня вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
9 июня среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
10 июня четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
11 июня пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
12 июня суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
13 июня воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
14 июня понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
15 июня вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
16 июня среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
17 июня четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
18 июня пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
19 июня суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
20 июня воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
21 июня понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
22 июня вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
23 июня среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
24 июня четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
25 июня пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
26 июня суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
27 июня воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
28 июня понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
29 июня вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
30 июня среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
1 июля четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
2 июля пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
3 июля суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
4 июля воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
5 июля понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
6 июля вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
7 июля среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
8 июля четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
9 июля пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
10 июля суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
11 июля воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
12 июля понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
13 июля вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
14 июля среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
15 июля четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
16 июля пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
17 июля суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
18 июля воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
19 июля понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
20 июля вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
21 июля среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
22 июля четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
23 июля пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
24 июля суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
25 июля воскресенье
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
26 июля понедельник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
27 июля вторник
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
28 июля среда
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
29 июля четверг
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
30 июля пятница
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1
31 июля суббота
09:00
Музей-заповедник Царицыно Москва, Дольская, 1

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