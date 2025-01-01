«В кольцах» — спектакль Театра «Практика» и Мастерской Брусникина

Спектакль «В кольцах», поставленный по прозе Евгении Некрасовой, переносит зрителей в причудливую реальность Москвы, окружённой семью магическими кольцами — от Бульварного и Садового колец до МКАД. В обычной жизни они якобы оберегают горожан от внешних угроз и создают ощущение стабильности. Однако всё меняется, когда в один день привычный порядок нарушается, и москвичи оказываются в новых, неожиданных обстоятельствах. От устоявшегося уклада остаются лишь иллюзии, и жителям мегаполиса предстоит пересмотреть свои взгляды, адаптируясь к миру, где привычная безопасность оказывается под вопросом.

Фантасмагория с оттенком иронии

В основе спектакля лежит повесть Некрасовой, пронизанная лёгким юмором и иронией. Эти акценты создают уникальную атмосферу, которая балансирует между реальностью и фантазией. Спектакль передаёт противоречивую палитру эмоций современного городского жителя, сталкивающегося с постоянными переменами, где смешиваются и эйфория, и тревога. Ироничный стиль Некрасовой превращает постановку в многослойное размышление об изменчивой жизни мегаполиса, которая может быть как комичной, так и печальной.

Особая актуальность истории

Хотя идея спектакля зародилась до пандемии, текущее время добавляет ему некое пророческое звучание. Сюжет неожиданно перекликается с реальностью, где жизнь в большом городе изменилась и требует гибкости, готовности к новым условиям и переосмыслению привычного мира.