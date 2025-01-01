В каждом маленьком ребенке. Новогодний концерт для детей

Музей-квартира Николая Андреевича Римского-Корсакова приглашает детей на уникальный концерт, который подарит море радости и веселья. В программе — зажигательные ритмы классических композиций, вошедших в любимые песни многими детьми и взрослыми мультфильмов.
Посетители смогут не только слушать музыку, но и активно участвовать в концерте. Гостей ожидают танцы, пение и интересные игры. Особое внимание будет уделено оркестру шумовых инструментов, который позволит детям поучаствовать в создании музыкальной атмосферы.
Концерт порадует зрителей выступлением талантливых исполнителей:
Концерт наверняка понравится всем, кто ценит музыку и веселые праздники. Не упустите возможность стать частью этого яркого события!