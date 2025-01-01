Меню
В каждом маленьком ребенке. Новогодний концерт для детей
Киноафиша В каждом маленьком ребенке. Новогодний концерт для детей

В каждом маленьком ребенке. Новогодний концерт для детей

0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте

Новогодний концерт для детей в музее-квартире Римского-Корсакова

Музей-квартира Николая Андреевича Римского-Корсакова приглашает детей на уникальный концерт, который подарит море радости и веселья. В программе — зажигательные ритмы классических композиций, вошедших в любимые песни многими детьми и взрослыми мультфильмов.

Что ждет гостей?

Посетители смогут не только слушать музыку, но и активно участвовать в концерте. Гостей ожидают танцы, пение и интересные игры. Особое внимание будет уделено оркестру шумовых инструментов, который позволит детям поучаствовать в создании музыкальной атмосферы.

Исполнители концерта

Концерт порадует зрителей выступлением талантливых исполнителей:

  • Анна Столярова (вокал)
  • Нелли Пак (флейта)
  • Виктор Фокин (гитара, вокал)
  • Юра Бирюков (пианино, орган)
  • Станислав Кунявский (бас-гитара, вокал)
  • Александр Тихомолов (ударные)

Концерт наверняка понравится всем, кто ценит музыку и веселые праздники. Не упустите возможность стать частью этого яркого события!

Декабрь
28 декабря воскресенье
11:00
Музей-квартира Римского-Корсакова Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, флигель во дворе
от 900 ₽

