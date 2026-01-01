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В Итальянскую оперу с оркестром капеллы
Киноафиша В Итальянскую оперу с оркестром капеллы

В Итальянскую оперу с оркестром капеллы

12+
Возраст 12+

О выставке

Лекция в капелле Санкт-Петербурга: Музыка итальянской оперы

Приглашаем вас на увлекательную встречу-беседу, которая освятит великолепную программу с оперными шедеврами великих композиторов, таких как Д. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти и Р. Леонкавалло. В интерпретации оркестра Капеллы и талантливых петербургских солистов-вокалистов, эти произведения обретут новую жизнь.

В ходе лекции музыковед Лариса Попкова обсудит вековые традиции итальянской оперы. Вы узнаете, как в музыке отражается дух национального возрождения, а также познакомитесь с интригующими жизнеописаниями композиторов, которые стали символами этого искусства. Особое внимание будет уделено пленительной магии итальянского «бельканто», являющегося основой многих оперных произведений.

Не упустите возможность узнать больше о культуре и истории итальянской оперы от экспертов, включая культуролога-журналиста В. Высоцкого и петербургского баритона В. Целебровского.

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В других городах
Февраль
13 февраля суббота
17:30
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 400 ₽

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