Лекция в капелле Санкт-Петербурга: Музыка итальянской оперы

Приглашаем вас на увлекательную встречу-беседу, которая освятит великолепную программу с оперными шедеврами великих композиторов, таких как Д. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти и Р. Леонкавалло. В интерпретации оркестра Капеллы и талантливых петербургских солистов-вокалистов, эти произведения обретут новую жизнь.

В ходе лекции музыковед Лариса Попкова обсудит вековые традиции итальянской оперы. Вы узнаете, как в музыке отражается дух национального возрождения, а также познакомитесь с интригующими жизнеописаниями композиторов, которые стали символами этого искусства. Особое внимание будет уделено пленительной магии итальянского «бельканто», являющегося основой многих оперных произведений.

Не упустите возможность узнать больше о культуре и истории итальянской оперы от экспертов, включая культуролога-журналиста В. Высоцкого и петербургского баритона В. Целебровского.