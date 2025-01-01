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Спектакль #В игре

18+
Продолжительность 2 часа
Возраст 18+
Билеты от 2400₽

О концерте/спектакле

Добро пожаловать в игру!

Можно ли изменить судьбу? Что такое случай? Эти вопросы становятся основой захватывающей интерактивной постановки, где зрители оказываются настоящими «руками судьбы». Здесь все решает случай: остановившиеся поезда, сломавшиеся автомобили, случайные встречи на улице, кошки, провоцирующие неприятности — каждая мелочь может перевернуть жизнь героев.

Сюжет

История начинается с молодой влюбленной пары, которая готовится к свадьбе. Казалось бы, их счастье неизбежно. Но неожиданно вмешивается Его Величество случай, и их привычная жизнь превращается в бурю событий и испытаний. Героям предстоит преодолеть трудности, встречать неожиданных людей, решать судьбоносные дилеммы и бороться за свою любовь.

Особенности постановки

  • Интерактивность: зрители выбирают, что произойдет дальше, влияя на развитие сюжета и финал.
  • Таинственный Модератор: персонаж, который направляет аудиторию и помогает разобраться в хитросплетениях сюжета.
  • Непредсказуемость: каждый спектакль уникален благодаря решениям зрителей и случайным событиям, которые разворачиваются прямо на сцене.

Примите вызов и узнайте, кто управляет случаем. Ждем вас #В игре!

В составе исполнителей возможны изменения.

 

В ролях
Сергей Лактюнькин
Андрей Субботин
Алексей Гиммельрейх
Андрей Сумцов
Егор Барановский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
16:30 от 2500 ₽ 19:00 от 2400 ₽
7 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 2400 ₽
8 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 2400 ₽
11 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 2400 ₽
15 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 2400 ₽
18 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 2400 ₽
24 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
16:30 от 2400 ₽ 19:00 от 2400 ₽
30 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
16:30 от 2400 ₽ 19:00 от 2400 ₽
1 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:30 от 12000 ₽
6 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:30 от 12000 ₽
10 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:30 от 12000 ₽
14 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:30 от 12000 ₽
18 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:30 от 12000 ₽
22 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:30 от 12000 ₽
26 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:30 от 12000 ₽
29 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:30 от 12000 ₽
6 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
7 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:05 от 12000 ₽
13 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
14 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:05 от 12000 ₽
20 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
21 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:05 от 12000 ₽
27 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
28 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:05 от 12000 ₽
3 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
4 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:05 от 12000 ₽
10 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
11 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:05 от 12000 ₽
17 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
24 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
1 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
8 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
15 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
22 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
2 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
9 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
16 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
23 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
30 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽ 19:10 от 12000 ₽
6 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
13 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
20 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
27 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
6 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
13 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
20 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
27 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
3 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
10 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
17 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
24 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
1 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
8 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽
15 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:15 от 12000 ₽

Фотографии

#В игре #В игре #В игре #В игре #В игре #В игре #В игре

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