Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«В гостях у ведьмы»: шоу неоновых мыльных пузырей
Киноафиша «В гостях у ведьмы»: шоу неоновых мыльных пузырей

Спектакль «В гостях у ведьмы»: шоу неоновых мыльных пузырей

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«В гостях у ведьмы»: шоу неоновых мыльных пузырей

Приглашаем ваших детей на волшебное и незабываемое спектакль-путешествие в мир магии и фантазии! Ребята окажутся в сказочном неоновом лесу, где их будет ждать коварная колдунья, и начнется фантастическое зрелище!

Чудеса на сцене

Это уникальное сочетание светового шоу и невероятных мыльных пузырей. Они парят в воздухе, переливаются яркими цветами и светятся ярче звезд! В полной темноте на сцене останутся только артист, волшебные пузыри и магия света. Это настоящая феерия, которую надо видеть своими глазами!

Сюрприз для маленьких зрителей

Помимо яркого представления, детей ждет отличный сюрприз: фотосессия с модным сказочным героем. Это замечательная возможность сделать памятное фото и увезти с собой частичку волшебства!

Не пропустите этот удивительный спектакль, который подарит вашим детям уникальные эмоции и возможности увидеть мир магии в новом свете!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Загородный клуб «Репино-Ленинское» Санкт-Петербург, Выборгский р-н, пос. Ленинское, Советская, 171
15:00 от 5000 ₽

В ближайшие дни

С Чарльзом Буковски за барной стойкой
18+
Перформанс
С Чарльзом Буковски за барной стойкой
30 августа в 19:00 Fiddler's Green
от 1000 ₽
Если бы знать
18+
Драма
Если бы знать
26 октября в 19:00 Театр им. Комиссаржевской
от 300 ₽
Палата №6
16+
Драма
Палата №6
18 сентября в 19:30 Театр-фестиваль «Балтийский дом»
от 900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше