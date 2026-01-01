Спектакль В гостях у сказок

Волшебный балет для детей в Башкирском театре оперы и балета

«В гостях у сказок» — это яркий детский балетный спектакль в одном действии, который предлагает зрителям незабываемую встречу с любимыми героями классических балетов. На сцене оживают сцены из таких шедевров, как «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Аленький цветочек». Этот спектакль станет идеальным первым знакомством для детей с искусством балета.

Главным героем является мальчик, который вместе с Музой танца Терпсихорой попадает в удивительный мир балетных сказок. Сюжет, пронизанный магией и атмосферой театрального чуда, не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Зрители смогут насладиться красивой музыкой и профессиональным исполнением артистов.

В концерте-спектакле примут участие лучшие солисты Башкирского государственного академического театра оперы и балета, а также воспитанники «Студии балета и барре Гузель Сулеймановой». Эти юные таланты добавят дополнительную нотку волшебства и вдохновения к этому незабываемому мероприятию.