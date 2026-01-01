Музыкальный спектакль по мотивам русских народных сказок

Приглашаем в мир веселья и фольклора с музыкальным спектаклем «Попурри русских народных сказок». В этой яркой постановке оживают любимые истории: «Колобок», «Теремок», «Репка» и «Курочка ряба». Скоморохи, первые русские актеры, всегда умели развлекать своих зрителей песнями и плясками, и теперь вы сможете вновь насладиться их искусством.

Для всей семьи

Спектакль адресован мальчишкам, девчонкам, их родителям, бабушкам и дедушкам — всем, кто хочет познакомиться с богатым миром русского народного фольклора. Небольшие истории, рассказанные на сцене, затрагивают такие важные темы, как дружба, доброта и помощь друг другу.

Яркость и красота на сцене

Зрителей ждут запоминающиеся образы героев, которые станут символами радости и веселья. Яркие костюмы и красочные декорации создадут неповторимую атмосферу праздника. Эта постановка порадует даже самых серьезных зрителей и подарит заряд позитива!

Не упустите возможность провести время в кругу семьи, насладившись лучшими традициями русских сказок. Следите за анонсами, скучно не будет точно!