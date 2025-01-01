Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
В гостях у сказки. Елка-малышка
Киноафиша В гостях у сказки. Елка-малышка

Спектакль В гостях у сказки. Елка-малышка

0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новогодняя ёлка для самых маленьких

Приглашаем самых маленьких зрителей (0+) на увлекательную новогоднюю сказку «В гостях у сказки». Это постановка, которая погружает в атмосферу волшебства и радости, с игрой и хороводами вокруг шикарной ёлочки.

Путешествие к чуду

Любимые герои сказок вместе с лесными друзьями отправятся в захватывающее путешествие к Дедушке Морозу и Снегурочке. Их ждет множество музыкальных номеров, весёлых игр и танцев.

Что вас ожидает?

На празднике вы сможете насладиться магией новогоднего чуда. Ребята не просто станут зрителями, а активно примут участие в играх и забавных заданиях, создающих незабываемую атмосферу праздника.

Не упустите шанс подарить своим детям праздники, полные веселья и радости. «В гостях у сказки» — это идеальное решение для того, чтобы провести время с семьей и создать волшебные воспоминания!

Купить билет на спектакль В гостях у сказки. Елка-малышка

Помощь с билетами
В других городах
Январь
2 января пятница
11:30
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 800 ₽
3 января суббота
11:30
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 800 ₽
4 января воскресенье
10:00
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 800 ₽
11:30
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 800 ₽
5 января понедельник
10:00
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 550 ₽
11:30
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 800 ₽
6 января вторник
10:00
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 800 ₽
11:30
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 800 ₽

В ближайшие дни

Дед Мороз, вернись!
0+
Детские елки
Дед Мороз, вернись!
5 января в 11:00 Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича
от 500 ₽
Ёлка телеканала «Мульт». Колесо Чудес
0+
Детские елки
Ёлка телеканала «Мульт». Колесо Чудес
27 декабря в 17:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 1390 ₽
Любовь и голуби
12+
Комедия
Любовь и голуби
2 апреля в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше