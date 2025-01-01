Спектакль В гостях у сказки. Елка-малышка

Новогодняя ёлка для самых маленьких

Приглашаем самых маленьких зрителей (0+) на увлекательную новогоднюю сказку «В гостях у сказки». Это постановка, которая погружает в атмосферу волшебства и радости, с игрой и хороводами вокруг шикарной ёлочки.

Путешествие к чуду

Любимые герои сказок вместе с лесными друзьями отправятся в захватывающее путешествие к Дедушке Морозу и Снегурочке. Их ждет множество музыкальных номеров, весёлых игр и танцев.

Что вас ожидает?

На празднике вы сможете насладиться магией новогоднего чуда. Ребята не просто станут зрителями, а активно примут участие в играх и забавных заданиях, создающих незабываемую атмосферу праздника.

Не упустите шанс подарить своим детям праздники, полные веселья и радости. «В гостях у сказки» — это идеальное решение для того, чтобы провести время с семьей и создать волшебные воспоминания!