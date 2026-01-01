Спектакль В гостях у Синей Бороды

Спектакль театральной студии при «Театре Откровений»

Любопытство откроет дверь. Готовы ли вы войти? Древний замок, неприступная крепость, полная слухов, страшных историй и домыслов. Знает ли хоть одна живая душа, что скрывается за мрачными стенами?

Семь отважных женщин решаются узнать правду, но цена, которую им придется заплатить за неё, оказывается слишком велика.

Спектакль создан резидентами, прошедшими двухмесячный курс театральной студии при «Театре Откровений». Это уникальная возможность увидеть плоды их труда и открыть для себя новую интерпретацию истории о Синей Бороде.