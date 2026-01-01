Спектакль В гостях у Петрушки. Спектакль-былина «Святой Георгий и Змей»

Фольклорный ансамбль «Петрушка» приглашает зрителей на серию летних кукольных спектаклей. Все представления проходят с живым сопровождением народных традиционных инструментов: гуслями, балалайкой, лирой и шарманкой. Зрители смогут насладиться песнями и обрядами Русской старины, погружаясь в атмосферу прошлого.
Коллектив является дипломантом Международных фестивалей кукол им. С.В. Образцова и «Русский балаган» в Москве. Художественный руководитель ансамбля, Татьяна Чунакова, — актриса, народная кукольница и певица, удостоенная ордена «За сбережение народа».
Ансамбль также гордится уникальной коллекцией кукол XIX века, которые были переданы ему от учениц заслуженного артиста России И. Зайцева, наставника С.В. Образцова.
Одним из центральных произведений в репертуаре является кукольный спектакль — былина «Святой Георгий и Змей». Это яркая интерпретация древнерусского эпоса, выполненная в традиционном народном театре с использованием перчаточных и тростевых кукол. Спектакль рассказывает о вечной борьбе добра со злом и наполнен глубокими символами.
Кроме спектакля, зрителей ждет мастер-класс по созданию куколки-оберега, который позволит окунуться в богатую культуру и традиции народного творчества. Подарите себе теплоту воспоминаний о детстве и незабываемые впечатления!