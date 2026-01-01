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В гостях у Петрушки. Спектакль-былина «Святой Георгий и Змей»
Киноафиша В гостях у Петрушки. Спектакль-былина «Святой Георгий и Змей»

Спектакль В гостях у Петрушки. Спектакль-былина «Святой Георгий и Змей»

6+
Возраст 6+

О спектакле

Фольклорный ансамбль «Петрушка» представляет летние кукольные спектакли

Фольклорный ансамбль «Петрушка» приглашает зрителей на серию летних кукольных спектаклей. Все представления проходят с живым сопровождением народных традиционных инструментов: гуслями, балалайкой, лирой и шарманкой. Зрители смогут насладиться песнями и обрядами Русской старины, погружаясь в атмосферу прошлого.

Творческий путь ансамбля

Коллектив является дипломантом Международных фестивалей кукол им. С.В. Образцова и «Русский балаган» в Москве. Художественный руководитель ансамбля, Татьяна Чунакова, — актриса, народная кукольница и певица, удостоенная ордена «За сбережение народа».

Ансамбль также гордится уникальной коллекцией кукол XIX века, которые были переданы ему от учениц заслуженного артиста России И. Зайцева, наставника С.В. Образцова.

Спектакль «Святой Георгий и Змей»

Одним из центральных произведений в репертуаре является кукольный спектакль — былина «Святой Георгий и Змей». Это яркая интерпретация древнерусского эпоса, выполненная в традиционном народном театре с использованием перчаточных и тростевых кукол. Спектакль рассказывает о вечной борьбе добра со злом и наполнен глубокими символами.

Мастер-класс по изготовлению куколки-оберега

Кроме спектакля, зрителей ждет мастер-класс по созданию куколки-оберега, который позволит окунуться в богатую культуру и традиции народного творчества. Подарите себе теплоту воспоминаний о детстве и незабываемые впечатления!

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