Концерт абонемента «В гостях у оркестра» в Новосибирске

В Новосибирске состоится концерт абонемента «В гостях у оркестра». Программа обещает быть насыщенной и интересной, включающей в себя произведения великих композиторов.

Программа концерта

В рамках мероприятия будут исполнены:

симфоническая поэма «Лагерь Валленштейна» Бедржиха Сметаны,

концерт для скрипки с оркестром Мечислава Вайнберга,

симфония № 7 Антоние Dворжака.

Исполнители

Солистом выступит Равиль Ислямов, скрипач из Москвы и лауреат XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Оркестр будет под управлением Филиппа Селиванова из Санкт-Петербурга.

Для кого этот концерт?

Концерт призван привлечь не только преданных поклонников классической музыки, но и тех, кто интересуется редко исполняемыми произведениями. Не упустите возможность насладиться высококлассным исполнительством и великолепными музыкальными произведениями!