В Новосибирске состоится концерт абонемента «В гостях у оркестра». Программа обещает быть насыщенной и интересной, включающей в себя произведения великих композиторов.
В рамках мероприятия будут исполнены:
Солистом выступит Равиль Ислямов, скрипач из Москвы и лауреат XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Оркестр будет под управлением Филиппа Селиванова из Санкт-Петербурга.
Концерт призван привлечь не только преданных поклонников классической музыки, но и тех, кто интересуется редко исполняемыми произведениями. Не упустите возможность насладиться высококлассным исполнительством и великолепными музыкальными произведениями!