В гостях у оркестра
Киноафиша В гостях у оркестра

В гостях у оркестра

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт абонемента «В гостях у оркестра» в Новосибирске

В Новосибирске состоится концерт абонемента «В гостях у оркестра». Программа обещает быть насыщенной и интересной, включающей в себя произведения великих композиторов.

Программа концерта

В рамках мероприятия будут исполнены:

  • симфоническая поэма «Лагерь Валленштейна» Бедржиха Сметаны,
  • концерт для скрипки с оркестром Мечислава Вайнберга,
  • симфония № 7 Антоние Dворжака.

Исполнители

Солистом выступит Равиль Ислямов, скрипач из Москвы и лауреат XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Оркестр будет под управлением Филиппа Селиванова из Санкт-Петербурга.

Для кого этот концерт?

Концерт призван привлечь не только преданных поклонников классической музыки, но и тех, кто интересуется редко исполняемыми произведениями. Не упустите возможность насладиться высококлассным исполнительством и великолепными музыкальными произведениями!

Купить билет на концерт В гостях у оркестра

Помощь с билетами
В других городах
Май
27 мая среда
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 500 ₽
28 мая четверг
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 500 ₽

