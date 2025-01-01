Меню
В гостях у оркестра
В гостях у оркестра

В гостях у оркестра

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Новосибирского академического симфонического оркестра

В Новосибирске пройдет долгожданный концерт Новосибирского академического симфонического оркестра в рамках абонемента «В гостях у оркестра». Это событие подарит зрителям возможность насладиться выдающимися произведениями классической музыки.

Программа концерта

В программе концерта — Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Иоганна Брамса и Симфония № 4 Анатолия Танеева. Исполнителем сольной партии станет талантливый музыкант Дмитрий Маслеев из Москвы, который стал лауреатом XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского, завоевав I премию.

Дирижер и исполнители

Под руководством дирижера Дмитрия Филатова из Екатеринбурга оркестр представит зрителям насыщенную и разнообразную программу, которая обязательно понравится как любителям классической музыки, так и поклонникам творчества Брамса и Танеева.

Почему стоит посетить концерт

Этот концерт станет замечательной возможностью для зрителей утонуть в звуках величественной симфонии и насладиться мастерством виртуозного пианиста. Не упустите шанс окунуться в атмосферу живой музыки!

Купить билет на концерт В гостях у оркестра

В других городах
Март
6 марта пятница
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 500 ₽
7 марта суббота
18:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 500 ₽

