В гостях у оркестра

Концерт Новосибирского академического симфонического оркестра

В Новосибирске состоится ожидаемый концерт Новосибирского академического симфонического оркестра. В программе выступления зрители услышат сюиту из оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Это произведение, полное русских народных традиций и глубокой духовности, всегда привлекает внимание любителей классической музыки.

Кроме того, в программе есть концерт Глазунова для скрипки с оркестром и симфония Прокофьева № 7. Эти произведения прославленных композиторов не оставят равнодушными поклонников классики.

Солист вечера

Солистом на концерте станет скрипач Никита Борисоглебский, лауреат XIII Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Его яркая техника и эмоциональная интерпретация делают каждое выступление поистине незабываемым.

Для кого этот концерт?

Концерт будет интересен не только любителям классической музыки, но и тем, кто ценит великолепие произведений великих композиторов. Это уникальная возможность насладиться живым исполнением шедевров, которые были созданы для наслаждения и глубоких размышлений.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!