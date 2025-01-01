Меню
Концерт абонемента «В гостях у оркестра» в Новосибирске

В Новосибирске пройдет концерт абонемента «В гостях у оркестра», который обещает подарить зрителям яркие музыкальные впечатления. Артисты представят известные произведения, способные покорить сердца любителей классической музыки.

Программа концерта

В программе выступления зрители услышат:

  • Рапсодию Шабрие «Испания»
  • Концерт Равеля для фортепиано с оркестром
  • Балетную музыку Массне из оперы «Сид»
  • Произведение «Иберия» Дебюсси

Артисты на сцене

На сцене выступят:

  • Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением дирижёра Рустама Дильмухаметова
  • Пианист Арсений Тарасевич-Николаев из Санкт-Петербурга

Почему стоит посетить концерт?

Этот концерт станет отличным выбором для тех, кто ценит музыкальные стили импрессионизма и классической инструментальной композиции. Зрители смогут насладиться виртуозным исполнением и уникальной атмосферой живой музыки.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и погрузиться в мир великолепной классической музыки!

Декабрь
19 декабря пятница
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 500 ₽
20 декабря суббота
18:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 500 ₽

