Концерт абонемента «В гостях у оркестра» в Новосибирске

В Новосибирске пройдет концерт абонемента «В гостях у оркестра», который обещает подарить зрителям яркие музыкальные впечатления. Артисты представят известные произведения, способные покорить сердца любителей классической музыки.

Программа концерта

В программе выступления зрители услышат:

Рапсодию Шабрие «Испания»

Концерт Равеля для фортепиано с оркестром

Балетную музыку Массне из оперы «Сид»

Произведение «Иберия» Дебюсси

Артисты на сцене

На сцене выступят:

Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением дирижёра Рустама Дильмухаметова

под управлением дирижёра Пианист Арсений Тарасевич-Николаев из Санкт-Петербурга

Почему стоит посетить концерт?

Этот концерт станет отличным выбором для тех, кто ценит музыкальные стили импрессионизма и классической инструментальной композиции. Зрители смогут насладиться виртуозным исполнением и уникальной атмосферой живой музыки.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и погрузиться в мир великолепной классической музыки!