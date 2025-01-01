В гостях у оркестра

В Новосибирске состоится концерт Новосибирского академического симфонического оркестра. В программе произведения великих композиторов: Прокофьева, Стравинского и Пуленка.
Концерт включает в себя:
Эти произведения известны своим богатством мелодий и оригинальными гармониями.
Концерт под руководством дирижёра Фабио Мастранджело из Санкт-Петербурга обещает стать настоящим событием для любителей классической музыки.
Это отличная возможность насладиться сложными и гармоничными композицими, которые порадуют не только ценителей классики, но и новых зрителей.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!