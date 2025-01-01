Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
В гостях у оркестра
Киноафиша В гостях у оркестра

В гостях у оркестра

12+
Возраст 12+

О концерте

Звучание классики в Новосибирске

В Новосибирске состоится концерт Новосибирского академического симфонического оркестра. В программе произведения великих композиторов: Прокофьева, Стравинского и Пуленка.

Что услышит зритель?

Концерт включает в себя:

  • «Русскую увертюру»
  • Сюиту из оперы «Любовь к трем апельсинам»
  • Сюиту из балета «Поцелуй феи»

Эти произведения известны своим богатством мелодий и оригинальными гармониями.

Дирижёр

Концерт под руководством дирижёра Фабио Мастранджело из Санкт-Петербурга обещает стать настоящим событием для любителей классической музыки.

Почему стоит посетить?

Это отличная возможность насладиться сложными и гармоничными композицими, которые порадуют не только ценителей классики, но и новых зрителей.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт В гостях у оркестра

Помощь с билетами
В других городах
Январь
17 января суббота
18:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 500 ₽
18 января воскресенье
18:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 500 ₽

В ближайшие дни

Новый год в Хогвартсе
6+
Неоклассика
Новый год в Хогвартсе
7 января в 19:00 Локомотив-арена
от 3000 ₽
Проект Горшенев
6+
Рок
Проект Горшенев
16 марта в 19:00 КК им. Маяковского
от 2500 ₽
Ха!Мы! Смех у елочки. Премьера!
18+
Юмор
Ха!Мы! Смех у елочки. Премьера!
24 декабря в 21:30 Бродячая собака
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше