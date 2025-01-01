В гостях у оркестра

Звучание классики в Новосибирске

В Новосибирске состоится концерт Новосибирского академического симфонического оркестра. В программе произведения великих композиторов: Прокофьева, Стравинского и Пуленка.

Что услышит зритель?

Концерт включает в себя:

«Русскую увертюру»

Сюиту из оперы «Любовь к трем апельсинам»

Сюиту из балета «Поцелуй феи»

Эти произведения известны своим богатством мелодий и оригинальными гармониями.

Дирижёр

Концерт под руководством дирижёра Фабио Мастранджело из Санкт-Петербурга обещает стать настоящим событием для любителей классической музыки.

Почему стоит посетить?

Это отличная возможность насладиться сложными и гармоничными композицими, которые порадуют не только ценителей классики, но и новых зрителей.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!