Спектакль В гостях у Дедушки Мороза

Новогодний спектакль для самых маленьких в Челябинске

Дед Мороз и Снегурочка приглашают самых маленьких зрителей и их родителей в свой гостеприимный дом! Здесь живут говорящие звери, птицы и сказочные персонажи, где никому не будет скучно.

Интерактивные приключения

Добрый Дедушка со своей любимой внучкой подготовили для каждого ребёнка множество весёлых игр, загадок, танцев и песен. Зрители смогут поучаствовать в традиционном хороводе вокруг ёлочки и отправиться в удивительное путешествие-сюрприз в сказочный зимний лес.

Сюрпризы для детей

Каждого ребёнка ждёт настоящий новогодний подарок! Этот спектакль не только развлекёт, но и создаст волшебную атмосферу, полную радости и удивления.

Не упустите возможность погрузиться в мир зимних чудес вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой в Театре кукол им. Вольховского!