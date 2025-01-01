Меню
В гостях у Дедушки Мороза
В гостях у Дедушки Мороза

Спектакль В гостях у Дедушки Мороза

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 0+
Режиссер Александр Борок
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Новогодний спектакль для самых маленьких в Челябинске

Дед Мороз и Снегурочка приглашают самых маленьких зрителей и их родителей в свой гостеприимный дом! Здесь живут говорящие звери, птицы и сказочные персонажи, где никому не будет скучно.

Интерактивные приключения

Добрый Дедушка со своей любимой внучкой подготовили для каждого ребёнка множество весёлых игр, загадок, танцев и песен. Зрители смогут поучаствовать в традиционном хороводе вокруг ёлочки и отправиться в удивительное путешествие-сюрприз в сказочный зимний лес.

Сюрпризы для детей

Каждого ребёнка ждёт настоящий новогодний подарок! Этот спектакль не только развлекёт, но и создаст волшебную атмосферу, полную радости и удивления.

Не упустите возможность погрузиться в мир зимних чудес вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой в Театре кукол им. Вольховского!

Декабрь
9 декабря вторник
16:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
18:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
10 декабря среда
16:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
18:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
11 декабря четверг
16:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
18:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
12 декабря пятница
16:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
18:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
13 декабря суббота
18:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
20:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
14 декабря воскресенье
18:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 1600 ₽
20:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
16 декабря вторник
18:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
20:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
17 декабря среда
18:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
20:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
18 декабря четверг
18:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 1600 ₽
20:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
19 декабря пятница
18:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 1600 ₽
20:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
20 декабря суббота
18:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 1600 ₽
20:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
21 декабря воскресенье
18:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
20:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
23 декабря вторник
18:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 1600 ₽
20:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
24 декабря среда
18:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
20:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
25 декабря четверг
18:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 1600 ₽
20:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
26 декабря пятница
18:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 1600 ₽
20:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
27 декабря суббота
18:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 1600 ₽
20:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
28 декабря воскресенье
18:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 1600 ₽
20:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽
30 декабря вторник
18:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 1600 ₽
20:00
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
от 800 ₽

Фотографии

