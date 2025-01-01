Спектакль В гостях у Деда Мороза

Новогодняя сказка в А-Я театре

В канун Нового года в А-Я театре готовится захватывающее представление для всей семьи. Дед Мороз отправляется на почту забирать письма от ребят, а Снегурочка и Заяц готовят подарки и украшают ёлку. В это время по волшебному ледяному телевизору госпожа Метелица делает прогноз погоды: «Возможен легкий снегопад, и никакой тебе даже малюсенькой метели». Но внезапно всё меняется, когда Заяц без спроса берет волшебный посох...

В этой истории только маленькие зрители смогут усмирить разыгравшуюся снежную бурю и помочь Деду Морозу вернуться домой! Участие детей в спектакле станет ещё одним удивительным моментом.

Весёлые игры и настоящие чудеса

Представление наполнено веселыми играми, песенками и хороводами. Нарядная ёлка и самые настоящие чудеса создадут незабываемую атмосферу праздника для всех присутствующих.

Уют и комфорт для всей семьи

Важно отметить, что первый ряд предназначен только для детей! Дорогие взрослые, вы можете приобрести билеты во втором ряду, прямо за вашим малышом. Если вам важно сидеть рядом, выбирайте места в третьем, четвертом или пятом ряду.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу волшебства вместе с вашими детьми с режиссером Антоном Юшковым.