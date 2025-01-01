Спектакль В гостях у барона Мюнхгаузена

Самая правдивая история на свете

Барон Мюнхгаузен — известнейший персонаж, который считается самым правдивым человеком на земле. Этот мифический герой, несмотря на свою известность, также имеет историческое основание. Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен действительно существовал в XVIII веке. Он был немецким фрайхерром и ротмистром русской службы, принимал участие в военных действиях, охотился и прославился своими невероятными рассказами о собственных приключениях.

Невероятные истории барона Мюнхгаузена

Барон Мюнхгаузен был известен своими удивительными историями, которые в будущем стали частью народных сказок, а затем и литературных произведений. В нашем спектакле мы приглашаем зрителей в мир его фантазий и историй, которые, возможно, никогда не происходили на самом деле, но тем не менее остаются частью культурного наследия. Сюжет строится на фантастическом споре барона с другим персонажем — бароном Трухининым (или Трусихиным, как ошибочно говорят в спектакле), который оказывается частью забавной путаницы в рассказах Мюнхгаузена.

Спектакль о фантазиях и фактах

Данный спектакль, который был поставлен два года назад в Центре Юрия Башмета, переезжает на Старую сцену Мастерской. В нем барон Мюнхгаузен рассказывает о самых невероятных и правдивых историях, которые являются ярким примером переплетения фантазии и реальности. Зрители отправляются в увлекательное путешествие по воображаемым мирам, в которых правдоподобие и вымысел живут бок о бок.

Важная информация для зрителей

Обратите внимание, что билеты в Детский партер предназначены исключительно для детей до 11 лет. Для зрителей старше указанного возраста такие билеты не действительны, и они не смогут попасть в зал, если билеты имеют пометку «детский партер».