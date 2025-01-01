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В гостях у барона Мюнхгаузена
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Киноафиша В гостях у барона Мюнхгаузена

Спектакль В гостях у барона Мюнхгаузена

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 6+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Самая правдивая история на свете

Барон Мюнхгаузен — известнейший персонаж, который считается самым правдивым человеком на земле. Этот мифический герой, несмотря на свою известность, также имеет историческое основание. Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен действительно существовал в XVIII веке. Он был немецким фрайхерром и ротмистром русской службы, принимал участие в военных действиях, охотился и прославился своими невероятными рассказами о собственных приключениях.

Невероятные истории барона Мюнхгаузена
Барон Мюнхгаузен был известен своими удивительными историями, которые в будущем стали частью народных сказок, а затем и литературных произведений. В нашем спектакле мы приглашаем зрителей в мир его фантазий и историй, которые, возможно, никогда не происходили на самом деле, но тем не менее остаются частью культурного наследия. Сюжет строится на фантастическом споре барона с другим персонажем — бароном Трухининым (или Трусихиным, как ошибочно говорят в спектакле), который оказывается частью забавной путаницы в рассказах Мюнхгаузена.

Спектакль о фантазиях и фактах
Данный спектакль, который был поставлен два года назад в Центре Юрия Башмета, переезжает на Старую сцену Мастерской. В нем барон Мюнхгаузен рассказывает о самых невероятных и правдивых историях, которые являются ярким примером переплетения фантазии и реальности. Зрители отправляются в увлекательное путешествие по воображаемым мирам, в которых правдоподобие и вымысел живут бок о бок.

Важная информация для зрителей
Обратите внимание, что билеты в Детский партер предназначены исключительно для детей до 11 лет. Для зрителей старше указанного возраста такие билеты не действительны, и они не смогут попасть в зал, если билеты имеют пометку «детский партер».

Режиссер
Сергей Дьячковский
В ролях
Карэн Бадалов
Карэн Бадалов
Музыканты Елена Слободчикова
Антон Сергеев
Светлана Жемчужина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
14:00
25 октября
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
14:00

Фотографии

В гостях у барона Мюнхгаузена В гостях у барона Мюнхгаузена

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