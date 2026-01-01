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В гостях у Андерсена
Киноафиша В гостях у Андерсена

Спектакль В гостях у Андерсена

Постановка
Театральный центр «За Черной речкой» 6+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль по сказкам Андерсена

Накануне Рождества в скромную каморку великого сказочника Андерсена заглядывает замерзшая продавщица спичек. И неожиданно для себя она оказывается в настоящем мире волшебства. Разговорившись с ней, Андерсен начинает вспоминать свои чудесные истории, которые вдруг оживают перед глазами.

Каждая сказка, которую Андерсен вспоминает, становится живой: здесь и трогательная история фарфоровой пастушки и трубочиста, которые обитают на каминной полке; и забавный анекдот о ткачах, обманувших короля с невидимым нарядом; и мудрая притча о китайском императоре, желавшем подчинить свободного соловья.

Секрет Андерсена

В этом спектакле раскрывается главный секрет: сказки не умирают. Они продолжают жить в нас, просто мы иногда перестаем их замечать. Постановка подарит зрителям возможность вновь открыть для себя волшебство Андерсена, почувствовать атмосферу его фантазий и вспомнить, как важно сохранять детскую способность видеть чудеса.

Спектакль для всей семьи

«В гостях у Андерсена» — это история, которая подарит радость и вдохновение зрителям всех возрастов. Каждый найдет в ней что-то свое: дети — увлекательные приключения, взрослые — теплоту и мудрость сказочных историй, которые были с нами с детства.

Режиссер
Александр Иовлев
В ролях
Ирина Клюева
Юлия Каим
Сергей Гвоздев
Александра Байраковская
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