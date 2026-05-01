Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
В гости к Бенуа: живая квартира на Васильевском
Киноафиша В гости к Бенуа: живая квартира на Васильевском

В гости к Бенуа: живая квартира на Васильевском

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О выставке

Теплый вечер в квартире потомков Бенуа

На Васильевском острове вы можете посетить уникальную жилую квартиру семьи архитектора Леонтия Бенуа. Это камерная атмосфера и подлинные интерьеры позволяют ощутить дух старого Петербурга, а живая музыка, исполняемая хозяйкой, создаёт неповторимый уют.

Что вас ждёт

Квартира, в которой живут потомки Бенуа, открывает свои двери для тех, кто ценит атмосферный Петербург. По старинной мраморной лестнице вас приветствует Анастасия Мурузина-Бенуа, создавшая тёплую и дружелюбную атмосферу.

С первого момента становится ясно, что это не музей, а живой дом, где смешиваются запахи дерева, бумаги и лёгкого дыма от изразцовой печи. Вы пройдёте по комнатам, сохранившим облик семьи: рабочий кабинет, столовая с антикварным фарфором, музыкальная гостиная с арфой, роялем и фисгармонией. Стены украшают фотографии и картины, а на столах располагаются предметы XIX века, которые можно рассматривать вблизи.

Особым моментом встречи станет мелодия, исполненная хозяйкой на старинной арфе. Тёплый звук наполняет пространство квартиры, создавая ощущение замедленного времени.

После рассказа вы сможете спокойно исследовать комнаты, рассматривать детали, задавать вопросы и делать фотографии. Атмосфера остаётся домашней, без торопливости.

Почему стоит пойти

  • Камерная встреча в жилой квартире семьи Бенуа.
  • Подлинная атмосфера старого Петербурга.
  • Живая музыка на домашней арфе.
  • Формат «в гости», а не экскурсия.
  • Возможность без спешки рассматривать интерьеры.

Важно знать

  • В популярные даты группа может быть больше.
  • Можно купить в подарок — вам оформят сертификат.
  • Для компаний подготовят документы в течение дня.

Обратите внимание:

  • Зарегистрируйте билет у организатора.
  • Без регистрации мы не увидим ваши контакты, вы не сможете получить точку встречи, а мы не сможем подтвердить бронь билетов. Регистрация по указанным на билете контактам.
  • Продолжительность визита — 1,5 часа.
  • Экскурсия проходит по адресу: Васильевский остров, 3-я линия, дом 20, квартира 8.

Купить билет на выставка В гости к Бенуа: живая квартира на Васильевском

Помощь с билетами
В других городах
Май
28 мая четверг
13:00
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
от 995 ₽
29 мая пятница
12:00
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
от 995 ₽
30 мая суббота
12:00
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
от 995 ₽
31 мая воскресенье
13:00
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
от 995 ₽

В ближайшие дни

Экскурсия во Владимирский дворец
6+

Экскурсия во Владимирский дворец

28 мая в 12:30 Дом ученых им. Горького РАН
от 1200 ₽
VR-проект «История моими глазами»
0+
Интерактивный Новые медиа

VR-проект «История моими глазами»

28 мая в 12:00 Ленфильм
от 400 ₽
Мастер-класс «Бенто-торт из мороженого с сюрпризом»
0+
Мастер-класс

Мастер-класс «Бенто-торт из мороженого с сюрпризом»

3 июня в 19:00 Фабрика мороженого Alpinetti
от 2100 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше