Теплый вечер в квартире потомков Бенуа

На Васильевском острове вы можете посетить уникальную жилую квартиру семьи архитектора Леонтия Бенуа. Это камерная атмосфера и подлинные интерьеры позволяют ощутить дух старого Петербурга, а живая музыка, исполняемая хозяйкой, создаёт неповторимый уют.

Что вас ждёт

Квартира, в которой живут потомки Бенуа, открывает свои двери для тех, кто ценит атмосферный Петербург. По старинной мраморной лестнице вас приветствует Анастасия Мурузина-Бенуа, создавшая тёплую и дружелюбную атмосферу.

С первого момента становится ясно, что это не музей, а живой дом, где смешиваются запахи дерева, бумаги и лёгкого дыма от изразцовой печи. Вы пройдёте по комнатам, сохранившим облик семьи: рабочий кабинет, столовая с антикварным фарфором, музыкальная гостиная с арфой, роялем и фисгармонией. Стены украшают фотографии и картины, а на столах располагаются предметы XIX века, которые можно рассматривать вблизи.

Особым моментом встречи станет мелодия, исполненная хозяйкой на старинной арфе. Тёплый звук наполняет пространство квартиры, создавая ощущение замедленного времени.

После рассказа вы сможете спокойно исследовать комнаты, рассматривать детали, задавать вопросы и делать фотографии. Атмосфера остаётся домашней, без торопливости.

Почему стоит пойти

Камерная встреча в жилой квартире семьи Бенуа.

Подлинная атмосфера старого Петербурга.

Живая музыка на домашней арфе.

Формат «в гости», а не экскурсия.

Возможность без спешки рассматривать интерьеры.

Важно знать

В популярные даты группа может быть больше.

Можно купить в подарок — вам оформят сертификат.

Для компаний подготовят документы в течение дня.

Обратите внимание: