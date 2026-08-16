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Киноафиша В городе мечтателей: Шагал, Пикассо, Матисс

В городе мечтателей: Шагал, Пикассо, Матисс

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О выставке

Выставка «В городе мечтателей» в Парке Горького

В Парке Горького открывается уникальная выставка-опыт авторских литографий «В городе мечтателей». Здесь произведения знаменитых художников — Марка Шагала, Пабло Пикассо и Анри Матисса — будут представлены в новом формате с помощью дополненной реальности и генеративной графики на основе искусственного интеллекта.

О выставке

Экспозиция включает более 30 работ тиражной графики, каждая из которых рассказывает о городе как пространстве памяти, любви, воображения и творческой свободы. Посетители смогут проследить за художественными образами, переходя от наблюдения и повседневности к мечтам, полёту и внутренним переживаниям.

Уникальность представления

Особенность данной выставки заключается в том, что работы Шагала будут показаны в России впервые. Произведения предоставлены Altmans Gallery и частными коллекционерами. Кроме того, экспозиция будет дополнена современными сценографическими и цифровыми решениями, что позволит представить знаковые работы в новом свете.

Интерактивные элементы

Использование технологии дополненной реальности позволит зрителям узнать интересные факты о работах и их истории. Также посетители смогут взаимодействовать с парящими AR-объектами. Искусственный интеллект будет создавать изображения гостей в стиле мастеров Парижской школы в режиме реального времени.

Будущее выставки

Во втором этапе выставки, который начнётся в сентябре, мультимедиа-художники будут исследовать влияние технологий 5G на наше восприятие будущего.

Купить билет на выставка В городе мечтателей: Шагал, Пикассо, Матисс

Помощь с билетами
Август
16 августа воскресенье
09:00
Парк Горького Москва, Крымский Вал, 9
17 августа понедельник
09:00
Парк Горького Москва, Крымский Вал, 9
18 августа вторник
09:00
Парк Горького Москва, Крымский Вал, 9
19 августа среда
09:00
Парк Горького Москва, Крымский Вал, 9
20 августа четверг
09:00
Парк Горького Москва, Крымский Вал, 9
21 августа пятница
09:00
Парк Горького Москва, Крымский Вал, 9
22 августа суббота
09:00
Парк Горького Москва, Крымский Вал, 9
23 августа воскресенье
09:00
Парк Горького Москва, Крымский Вал, 9
24 августа понедельник
09:00
Парк Горького Москва, Крымский Вал, 9
25 августа вторник
09:00
Парк Горького Москва, Крымский Вал, 9
26 августа среда
09:00
Парк Горького Москва, Крымский Вал, 9
27 августа четверг
09:00
Парк Горького Москва, Крымский Вал, 9
28 августа пятница
09:00
Парк Горького Москва, Крымский Вал, 9
29 августа суббота
09:00
Парк Горького Москва, Крымский Вал, 9
30 августа воскресенье
09:00
Парк Горького Москва, Крымский Вал, 9

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