Выставка «В городе мечтателей» в Парке Горького

В Парке Горького открывается уникальная выставка-опыт авторских литографий «В городе мечтателей». Здесь произведения знаменитых художников — Марка Шагала, Пабло Пикассо и Анри Матисса — будут представлены в новом формате с помощью дополненной реальности и генеративной графики на основе искусственного интеллекта.

О выставке

Экспозиция включает более 30 работ тиражной графики, каждая из которых рассказывает о городе как пространстве памяти, любви, воображения и творческой свободы. Посетители смогут проследить за художественными образами, переходя от наблюдения и повседневности к мечтам, полёту и внутренним переживаниям.

Уникальность представления

Особенность данной выставки заключается в том, что работы Шагала будут показаны в России впервые. Произведения предоставлены Altmans Gallery и частными коллекционерами. Кроме того, экспозиция будет дополнена современными сценографическими и цифровыми решениями, что позволит представить знаковые работы в новом свете.

Интерактивные элементы

Использование технологии дополненной реальности позволит зрителям узнать интересные факты о работах и их истории. Также посетители смогут взаимодействовать с парящими AR-объектами. Искусственный интеллект будет создавать изображения гостей в стиле мастеров Парижской школы в режиме реального времени.

Будущее выставки

Во втором этапе выставки, который начнётся в сентябре, мультимедиа-художники будут исследовать влияние технологий 5G на наше восприятие будущего.