Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
В горах мое сердце
Билеты от 1000₽
Киноафиша В горах мое сердце

Спектакль В горах мое сердце

Постановка
Театр музыки и драмы Стаса Намина 12+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Театр Стаса Намина представляет: спектакль «В горах моё сердце» о жизни армянских эмигрантов 

Театр Стаса Намина представляет постановку, основанную на произведениях знаменитого армянского писателя Уильяма Сарояна. В своих работах он описывал судьбы эмигрантов, их борьбу за выживание и поиск места в новом мире. Все это становится основой спектакля «В горах моё сердце», который погружает зрителей в атмосферу жизни армянской диаспоры в Америке.

Яркие персонажи и пронзительные сюжеты

Сароян мастерски создает образы людей, наполненных жизнелюбием, но одновременно не умеющих адаптироваться к новым условиям. Его персонажи — это не просто вымышленные герои, а реальные отражения судеб многих армян, оторванных от родины. В спектакле эти истории передаются через призму горькой иронии, мягкого юмора и оптимизма, что делает их особенно актуальными и близкими зрителю.

Традиции и дух армянской нации

Создатели спектакля уделили особое внимание сохранению традиций и духа древнейшей нации. Этот дух, пронизанный добротой и состраданием, передается из поколения в поколение и становится основой для формирования идентичности. В «В горах моё сердце» зрители смогут увидеть, как эти традиции живут и развиваются в новых условиях.

Не упустите возможность!

Не пропустите уникальную возможность увидеть спектакль, который соединяет в себе богатство армянской культуры и современные театральные приемы. «В горах моё сердце» — это не только история о прошлом, но и о том, как важно сохранять свою идентичность в мире перемен.

Режиссер
Стас Намин
В ролях
Кирилл Стенин
Валерий Задонский
Юлия Григорьева
Олег Лицкевич
Степан Емельянов

Купить билет на спектакль В горах мое сердце

Помощь с билетами
Ноябрь
1 ноября суббота
19:00
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
от 1000 ₽

Фотографии

В горах мое сердце В горах мое сердце В горах мое сердце В горах мое сердце

В ближайшие дни

12
16+
Драма
12
19 октября в 19:00 Центр театра и кино Никиты Михалкова
от 7500 ₽
16+
Перформанс
Наш Высоцкий - без лишних слов... Рок-перформанс
22 октября в 19:30 КЦ «Меридиан»
от 800 ₽
До свадьбы доживет
18+
Комедия Иммерсивный
До свадьбы доживет
5 октября в 15:15 Иммерсивный театр «Морфеус»
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше