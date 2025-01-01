Меню
В главной роли...
Киноафиша В главной роли...

Спектакль В главной роли...

Продолжительность 120 минут

О спектакле

Музыкальный спектакль «В главной роли»

Приглашаем вас на музыкально-танцевальный спектакль «В главной роли», который станет настоящим событием для всех, кто ищет свое место в жизни. В этой насыщенной истории обсуждаются как успехи, которые могут разрушить, так и провалы, способные вытащить нас на поверхность. В центре внимания — поиска счастья, которое, казалось бы, прячется где-то рядом. А в чем оно заключается для вас?

Для кого этот спектакль?

Спектакль будет актуален для всех, кто испытывает трудности на пути к счастью. Если вы обижены на родителей, ищете виноватых в своих неудачах или находитесь в разрушающих отношениях — не упустите возможность увидеть «В главной роли». Эта история может помочь разобраться в ваших переживаниях.

Выдающиеся исполнители

На сцене — талантливая Малика Айсарова, которая воплотит уморительную Веронику. А фантастическая Диляра Есмагамбетова сыграет провокатора, мотиватора и хулиганку Жанну, добавляя яркие краски в сюжет спектакля.

Важная информация для зрителей

Чтобы сохранить атмосферу спектакля, вход в зал после его начала будет закрыт. Опоздавшие не смогут зайти, и их билеты становятся недействительными.

Если ваши планы изменились, пожалуйста, сообщите нам не позднее чем за 72 часа. Мы вернем деньги или перенесем ваш билет на другую дату.

25 декабря четверг
19:00
Театр-студия «Оркен» г. Алматы, ул. Абдуллиных 38
от 14000 ₽
6 января вторник
19:00
Театр-студия «Оркен» г. Алматы, ул. Абдуллиных 38
от 14000 ₽

