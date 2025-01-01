Премьера третьей программы проекта «В Фокусе»

Уникальный проект «В Фокусе» продолжает удивлять зрителей: на этот раз мастера иллюзий Аркадий Стрижак, Дмитрий Веселов и Григорий Телицин готовят новую программу. Эти талантливые исполнители уже давно покорили сердца зрителей своими фокусами и трюками, и теперь они обещают подарить незабываемый вечер.

Шоу, которое запомнится

Новая программа станет главным событием уходящей осени. В этот вечер сцена «Нетеатра» превратится в волшебное пространство, где сливаются кинематограф и иллюзии. Зрители смогут погрузиться в атмосферу магии и очарования, где реальное и вымышленное будут переплетаться на глазах у публики.

Загляните за кулисы

Каждый гость этого уникального шоу сможет заглянуть за кулисы мира фокусов и фильмов. Программа – это не только развлечение, но и путешествие, в котором каждый сможет почувствовать себя частью волшебного представления.

Не упустите возможность стать свидетелем этого удивительного события: кино и магия ближе, чем кажется!