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В этом милом старом доме
Киноафиша В этом милом старом доме

Спектакль В этом милом старом доме

Постановка
Театр им. Ленсовета 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль о сложном выборе

Приглашаем вас погрузиться в увлекательную историю, где переплетаются судьбы трёх поколений. Спектакль раскрывает вечные темы любви, ненависти, сомнений и поиска своего пути.

Сюжет спектакля

В центре событий — любовный треугольник, представленный в комедийном и водевильном стиле. Две женщины оказываются соседками в гостинице. Одна из них приехала, чтобы выйти замуж за любимого человека, другая — чтобы навестить мужа и детей, которых она когда-то оставила. Они не подозревают, что обсуждают одного и того же мужчину. Вскоре судьба сведёт их в старом доме на берегу моря.

Конфликт и развитие

Смогут ли героини разобраться в своих чувствах? Одна должна решить, позволит ли она человеку, которого когда-то ранила, быть счастливым, или будет бороться за своё право на возвращение семейного счастья.

особенности спектакля

Спектакль сочетает в себе элементы комедии и водевиля, создавая лёгкую и увлекательную атмосферу. История заставляет задуматься о сложных отношениях и выборе, который делает каждый из нас.

Не упустите шанс увидеть эту удивительную постановку, полную неожиданных поворотов и глубоких пережива

Режиссер
Олег Леваков
В ролях
Александр Солоненко
Всеволод Цурило
Лариса Луппиан
Михаил Боярский
Марианна Коробейникова
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Фотографии

В этом милом старом доме В этом милом старом доме В этом милом старом доме В этом милом старом доме В этом милом старом доме
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