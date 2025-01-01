Меню
В этом милом старом доме
Спектакль В этом милом старом доме

Постановка
Театр драматических импровизаций 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «В этом милом старом доме»: история любви в непростых обстоятельствах

В новом спектакле «В этом милом старом доме» разыгрывается увлекательная история о любви, выборе и непростых жизненных обстоятельствах. Главная героиня, Юлия Николаевна, решает вернуться к своему бывшему мужу Гусятникову. Воспоминания о счастливых днях и ностальгия по детям толкают её на этот шаг.

Сюжет и персонажи

Однако возвращение не проходит гладко. Бывшая свекровь недовольно ворчит, а сам Гусятников, кажется, делает вид, что не замечает намёков. Тем не менее, лучезарное обаяние Юлии Николаевны способно растопить даже самые холодные сердца. Она готова сделать всё, чтобы вернуть счастье в свою жизнь.

Неожиданные повороты

Но в этом милом старом доме уже начинает разгораться новая любовь, что добавляет интриги в эту эмоциональную историю. Если бы это была комедия эпохи Возрождения, счастливый финал был бы неизбежен. Однако нашей героине предстоит принять трудное решение: кого сделать счастливым — себя или других?

Факты о спектакле

Спектакль обещает захватывающие повороты сюжета и яркие персонажи. Режиссёр проекта известен своими работами в жанре комедии, что гарантирует лёгкость и юмор, даже в самых сложных ситуациях. Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю на сцене!

Приходите в театр и узнайте, как развиваются события в «этом милом старом доме»!

Режиссер
Ольга Цветкова
В ролях
Екатерина Балашова
Федор Баличев
Ксения Пилипенко
Екатерина Викторова
Владимир Брегман

В других городах
Октябрь
25 октября суббота
19:30
Театр драматических импровизаций Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 800 ₽

