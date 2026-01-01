Оповещения от Киноафиши
18+
Возраст 18+

О концерте

Неповторимый вечер с кавер-группой «В эфире»

Проведите незабываемый вечер в компании талантливой кавер-группы «В эфире». Этот бэнд привносит в каждое выступление разнообразие музыкальных направлений, включая поп, фанк, регги и джаз. Их репертуар включает как современные хиты, так и проверенные временем классические композиции, которые порадуют даже самых привередливых зрителей.

Несмотря на разные стили, объединяющим элементом выступления станет живая энергия и положительные эмоции, которые подарит группа. «В эфире» гарантирует насыщенный вечер, наполненный хорошей музыкой, в которой каждый найдет что-то по своему вкусу.

Не упустите возможность насладиться живым музыкальным искусством и зарядиться позитивной энергией. Этот вечер станет отличной возможностью для общения с друзьями и близкими в дружественной атмосфере. Приходите и окунитесь в мир музыки с «В эфире»!

Февраль
28 февраля суббота
20:00
Волковская пивоварня Новосибирск, пл. Карла Маркса, 7, МФК «Сан-сити», 1 этаж

