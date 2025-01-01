Спектакль В джазе только девушки

Эксцентричный комедийный мюзикл по мотивам одноименного голливудского хита

Представляем зрительскому вниманию эксцентричный комедийный мюзикл «В джазе только девушки», основанный на одноименном голливудском хите. Это захватывающая музыкальная комедия о приключениях двух музыкантов, Джо и Джерри, которые вынуждены скрываться от гангстеров, принимая обличие женщин и устраиваясь в гастролирующий дамский джазовый оркестр.

Приключения и музыкальные номера

Спектакль наполнен блестящими диалогами, любовной интригой и роскошными музыкально-вокальными номерами. Зрители смогут насладиться искромётным юмором и эстрадно-джазовыми хитами 20-х – 40-х годов. Также в мюзикле присутствует откровенная пародия на гангстерские фильмы, что делает его особенно привлекательным для публики.

Творческий состав

В ролях выступают ведущие артисты театра МЮЗИК-ХОЛЛ и известных музыкальных театров Санкт-Петербурга:

Джо Саксофон (Джозефина) – Сергей Коровин / Александр Чернышёв

– Сергей Коровин / Александр Чернышёв Джерри Контрабас (Дафна) – Максим Головчанов

– Максим Головчанов Душечка (Шугар) – Мария Елизарова / Надежда Антюфеева

– Мария Елизарова / Надежда Антюфеева Осгуд Филдинг Третий, миллионер – з.а. России Олег Куликович / з.а. России Вячеслав Штыпс

– з.а. России Олег Куликович / з.а. России Вячеслав Штыпс Коломбо, гангстер – з.а. России Вячеслав Штыпс / Александр Чернышёв / Борислав Гультиков

– з.а. России Вячеслав Штыпс / Александр Чернышёв / Борислав Гультиков Поляков, Бонапарт – Константин Китанин

– Константин Китанин Красотка Сью, руководитель женского оркестра – Наталья Индейкина

– Наталья Индейкина Чарли Зубочистка, гангстер – Борислав Гультиков / Сергей Груздев / Владислав Щеглов

– Борислав Гультиков / Сергей Груздев / Владислав Щеглов Портье – Сергей Груздев / Владислав Щеглов

Также в спектакле участвуют артисты балета.

Творческая команда

Режиссёр спектакля и автор инсценировки – лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» Наталья Индейкина. Балетмейстер – Мария Семушина. Продюсер – Максим Головчанов. Аранжировка – Вячеслав Елгин.

Не упустите возможность увидеть этот яркий и запоминающийся спектакль!