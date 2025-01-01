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В джазе только девушки
Киноафиша В джазе только девушки

Спектакль В джазе только девушки

18+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Эксцентричный комедийный мюзикл по мотивам одноименного голливудского хита

Представляем зрительскому вниманию эксцентричный комедийный мюзикл «В джазе только девушки», основанный на одноименном голливудском хите. Это захватывающая музыкальная комедия о приключениях двух музыкантов, Джо и Джерри, которые вынуждены скрываться от гангстеров, принимая обличие женщин и устраиваясь в гастролирующий дамский джазовый оркестр.

Приключения и музыкальные номера

Спектакль наполнен блестящими диалогами, любовной интригой и роскошными музыкально-вокальными номерами. Зрители смогут насладиться искромётным юмором и эстрадно-джазовыми хитами 20-х – 40-х годов. Также в мюзикле присутствует откровенная пародия на гангстерские фильмы, что делает его особенно привлекательным для публики.

Творческий состав

В ролях выступают ведущие артисты театра МЮЗИК-ХОЛЛ и известных музыкальных театров Санкт-Петербурга:

  • Джо Саксофон (Джозефина) – Сергей Коровин / Александр Чернышёв
  • Джерри Контрабас (Дафна) – Максим Головчанов
  • Душечка (Шугар) – Мария Елизарова / Надежда Антюфеева
  • Осгуд Филдинг Третий, миллионер – з.а. России Олег Куликович / з.а. России Вячеслав Штыпс
  • Коломбо, гангстер – з.а. России Вячеслав Штыпс / Александр Чернышёв / Борислав Гультиков
  • Поляков, Бонапарт – Константин Китанин
  • Красотка Сью, руководитель женского оркестра – Наталья Индейкина
  • Чарли Зубочистка, гангстер – Борислав Гультиков / Сергей Груздев / Владислав Щеглов
  • Портье – Сергей Груздев / Владислав Щеглов

Также в спектакле участвуют артисты балета.

Творческая команда

Режиссёр спектакля и автор инсценировки – лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» Наталья Индейкина. Балетмейстер – Мария Семушина. Продюсер – Максим Головчанов. Аранжировка – Вячеслав Елгин.

Не упустите возможность увидеть этот яркий и запоминающийся спектакль!

Режиссер
Наталья Индейкина
Наталья Индейкина
В ролях
Сергей Коровин
Александр Чернышев
Максим Головчанов
Мария Елизарова
Надежда Антюфеева

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 21 сентября
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
18:00 от 600 ₽

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