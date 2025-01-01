Спектакль В джазе только девушки

Представляем зрительскому вниманию эксцентричный комедийный мюзикл «В джазе только девушки», основанный на одноименном голливудском хите. Это захватывающая музыкальная комедия о приключениях двух музыкантов, Джо и Джерри, которые вынуждены скрываться от гангстеров, принимая обличие женщин и устраиваясь в гастролирующий дамский джазовый оркестр.
Спектакль наполнен блестящими диалогами, любовной интригой и роскошными музыкально-вокальными номерами. Зрители смогут насладиться искромётным юмором и эстрадно-джазовыми хитами 20-х – 40-х годов. Также в мюзикле присутствует откровенная пародия на гангстерские фильмы, что делает его особенно привлекательным для публики.
В ролях выступают ведущие артисты театра МЮЗИК-ХОЛЛ и известных музыкальных театров Санкт-Петербурга:
Также в спектакле участвуют артисты балета.
Режиссёр спектакля и автор инсценировки – лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» Наталья Индейкина. Балетмейстер – Мария Семушина. Продюсер – Максим Головчанов. Аранжировка – Вячеслав Елгин.
Не упустите возможность увидеть этот яркий и запоминающийся спектакль!