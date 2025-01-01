Музыкальное событие «В джазе только девушки»

17 июля в 18:45 на теплоходе люкс-класса River Palace (причал Сити-Экспоцентр) состоится уникальное шоу, которое объединяет закат, концерт, ужин и дискотеку в одно незабываемое музыкальное событие.

Выступление музыкальной группы Bandshik

На сцене выступит исключительно женская группа Bandshik, состоящая из профессиональных музыканток, способных исполнять произведения различных жанров. Лидер и солистка коллектива — известная джазовая певица Юлия Алимова, которая является создателем проекта, продюсером и идейным вдохновителем.

Программа вечера

В ходе концерта зрителей ожидают известные мелодии классического джаза, любимые песни советского ретро и зажигательный фанк, все в оригинальных аранжировках, специально написанных для этого бэнда. После выступления пройдет захватывающая дискотека, которая станет прекрасным завершением вечера.

Что входит в стоимость

Стоимость билета включает 3-часовой круиз, концерт и дискотеку в конце. Обратите внимание: концерт проходит на нижней палубе в ресторанной зоне!

Не упустите возможность окунуться в атмосферу музыкальной культуры в компании талантливых девушек и насладиться шоу, которое запомнится на долгие годы!