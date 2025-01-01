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В джазе только девушки
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В джазе только девушки

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Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыкальное событие «В джазе только девушки»

17 июля в 18:45 на теплоходе люкс-класса River Palace (причал Сити-Экспоцентр) состоится уникальное шоу, которое объединяет закат, концерт, ужин и дискотеку в одно незабываемое музыкальное событие.

Выступление музыкальной группы Bandshik

На сцене выступит исключительно женская группа Bandshik, состоящая из профессиональных музыканток, способных исполнять произведения различных жанров. Лидер и солистка коллектива — известная джазовая певица Юлия Алимова, которая является создателем проекта, продюсером и идейным вдохновителем.

Программа вечера

В ходе концерта зрителей ожидают известные мелодии классического джаза, любимые песни советского ретро и зажигательный фанк, все в оригинальных аранжировках, специально написанных для этого бэнда. После выступления пройдет захватывающая дискотека, которая станет прекрасным завершением вечера.

Что входит в стоимость

Стоимость билета включает 3-часовой круиз, концерт и дискотеку в конце. Обратите внимание: концерт проходит на нижней палубе в ресторанной зоне!

Не упустите возможность окунуться в атмосферу музыкальной культуры в компании талантливых девушек и насладиться шоу, которое запомнится на долгие годы!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр) Москва, Краснопресненская наб.
18:45 от 2000 ₽

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