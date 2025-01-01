Спектакль В душе настало пробужденье...

Московский Губернский театр приглашает на музыкальный спектакль, в котором будут звучать стихи и отрывки из произведений А.С. Пушкина
Это уникальное представление объединяет поэзию великого русского поэта с музыкальными иллюстрациями и романами русских композиторов.
Что вас ждет на сцене
Артисты театра и оркестр представят произведения, в которые входят:
- Музыкальная интерлюдия: Adam Saunder – Time for Tea
- А. Лядов – Полонез памяти Пушкина
- Пролог к поэме А. С. Пушкина Руслан и Людмила, читает Геннадий Христенко
- М. И. Глинка – увертюра к опере Руслан и Людмила
- Г. Свиридов – музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина Метель
- Чтение отрывков из Евгения Онегина, исполняет Марина Бояринова
- Романс П. И. Чайковского – Полонез из оперы Евгений Онегин, исполняет Диана Егорова
- Романс С. В. Рахманинова – Не пой красавица при мне, исполняет приглашенная вокалистка Каролина Старцева
- Г. Свиридов – Вальс и Романс, читает Геннадий Христенко
- Н. А. Римский-Корсаков – Редеет облаков летучая гряда, исполняет Каролина Старцева
- Н. А. Римский-Корсаков – Полет шмеля из оперы Сказка о царе Салтане
- Чтение: А. С. Пушкин Граф Нулин, исполняют Сергей Вершинин и Елена Доронина
- Г. Свиридов – Военный марш
- А. С. Пушкин – Элегия, исполняет Геннадий Христенко
- Н. А. Римский-Корсаков – Три чуда из оперы Сказка о царе Салтане
Погружение в атмосферу
Спектакль – это не просто концерт. Это уникальная возможность увидеть, как слова Пушкина оживают на сцене в сопровождении музыки, которая добавляет глубину и эмоциональность к литературным образам. Акцент на романтические и дружеские чувства, portrays skillfully performed
Не упустите шанс соприкоснуться с творчеством Александра Сергеевича Пушкина в музыкальной интерпретации и насладиться талантом исполнителей и оркестра. Каждое выступление пронизано духом русской поэзии и музыки, которое невозможно передать словами.
Приходите на спектакль и позвольте себе погрузиться в мир любви и страсти, созданный великим поэтом!