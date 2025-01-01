Меню
В душе настало пробужденье...
Билеты от 2000₽
В душе настало пробужденье...

Спектакль В душе настало пробужденье...

Постановка
Губернский театр 12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Московский Губернский театр приглашает на музыкальный спектакль, в котором будут звучать стихи и отрывки из произведений А.С. Пушкина

Это уникальное представление объединяет поэзию великого русского поэта с музыкальными иллюстрациями и романами русских композиторов.

Что вас ждет на сцене

Артисты театра и оркестр представят произведения, в которые входят:

  • Музыкальная интерлюдия: Adam Saunder – Time for Tea
  • А. Лядов – Полонез памяти Пушкина
  • Пролог к поэме А. С. Пушкина Руслан и Людмила, читает Геннадий Христенко
  • М. И. Глинка – увертюра к опере Руслан и Людмила
  • Г. Свиридов – музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина Метель
  • Чтение отрывков из Евгения Онегина, исполняет Марина Бояринова
  • Романс П. И. Чайковского – Полонез из оперы Евгений Онегин, исполняет Диана Егорова
  • Романс С. В. Рахманинова – Не пой красавица при мне, исполняет приглашенная вокалистка Каролина Старцева
  • Г. Свиридов – Вальс и Романс, читает Геннадий Христенко
  • Н. А. Римский-Корсаков – Редеет облаков летучая гряда, исполняет Каролина Старцева
  • Н. А. Римский-Корсаков – Полет шмеля из оперы Сказка о царе Салтане
  • Чтение: А. С. Пушкин Граф Нулин, исполняют Сергей Вершинин и Елена Доронина
  • Г. Свиридов – Военный марш
  • А. С. Пушкин – Элегия, исполняет Геннадий Христенко
  • Н. А. Римский-Корсаков – Три чуда из оперы Сказка о царе Салтане

Погружение в атмосферу

Спектакль – это не просто концерт. Это уникальная возможность увидеть, как слова Пушкина оживают на сцене в сопровождении музыки, которая добавляет глубину и эмоциональность к литературным образам. Акцент на романтические и дружеские чувства, portrays skillfully performed

Не упустите шанс соприкоснуться с творчеством Александра Сергеевича Пушкина в музыкальной интерпретации и насладиться талантом исполнителей и оркестра. Каждое выступление пронизано духом русской поэзии и музыки, которое невозможно передать словами.

Приходите на спектакль и позвольте себе погрузиться в мир любви и страсти, созданный великим поэтом!

Режиссер
Алла Решетникова
В ролях
Елена Доронина
Елена Доронина
Сергей Вершинин
Марина Бояринова
Наталья Смирнова
Диана Егорова

Ноябрь
Январь
11 ноября вторник
19:00
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
от 2000 ₽
20 января вторник
19:00
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
от 2000 ₽

