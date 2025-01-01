Спектакль В душе настало пробужденье...

Московский Губернский театр приглашает на музыкальный спектакль, в котором будут звучать стихи и отрывки из произведений А.С. Пушкина

Это уникальное представление объединяет поэзию великого русского поэта с музыкальными иллюстрациями и романами русских композиторов.

Что вас ждет на сцене

Артисты театра и оркестр представят произведения, в которые входят:

Музыкальная интерлюдия: Adam Saunder – Time for Tea

А. Лядов – Полонез памяти Пушкина

Пролог к поэме А. С. Пушкина Руслан и Людмила, читает Геннадий Христенко

М. И. Глинка – увертюра к опере Руслан и Людмила

Г. Свиридов – музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина Метель

Чтение отрывков из Евгения Онегина, исполняет Марина Бояринова

Романс П. И. Чайковского – Полонез из оперы Евгений Онегин, исполняет Диана Егорова

Романс С. В. Рахманинова – Не пой красавица при мне, исполняет приглашенная вокалистка Каролина Старцева

Г. Свиридов – Вальс и Романс, читает Геннадий Христенко

Н. А. Римский-Корсаков – Редеет облаков летучая гряда, исполняет Каролина Старцева

Н. А. Римский-Корсаков – Полет шмеля из оперы Сказка о царе Салтане

Чтение: А. С. Пушкин Граф Нулин, исполняют Сергей Вершинин и Елена Доронина

Г. Свиридов – Военный марш

А. С. Пушкин – Элегия, исполняет Геннадий Христенко

Н. А. Римский-Корсаков – Три чуда из оперы Сказка о царе Салтане

Погружение в атмосферу

Спектакль – это не просто концерт. Это уникальная возможность увидеть, как слова Пушкина оживают на сцене в сопровождении музыки, которая добавляет глубину и эмоциональность к литературным образам. Акцент на романтические и дружеские чувства, portrays skillfully performed

Не упустите шанс соприкоснуться с творчеством Александра Сергеевича Пушкина в музыкальной интерпретации и насладиться талантом исполнителей и оркестра. Каждое выступление пронизано духом русской поэзии и музыки, которое невозможно передать словами.

Приходите на спектакль и позвольте себе погрузиться в мир любви и страсти, созданный великим поэтом!