Творческая выставка «В дороге» в Центре книги и графики

Выставка «В дороге» объединяет работы трёх талантливых художниц — Анны Глуховой, Жанны Бобровой и Татьяны Ивановой. Для каждой из участниц тема дороги становится не просто сюжетом, а способом наблюдения и осмысления окружающего мира. Каждая художница делится своим опытом, выбирая уникальные мотивы и развивая собственный живописный язык.

Художницы и их стиль

Все три художницы работают с пейзажем и жанровой сценой, используя живопись как форму личного высказывания. Их работы выполнены в технике масляной живописи, но сохраняют самостоятельные интонации и индивидуальные подходы к композиции и цвету.

Татьяна Иванова

В живописи Татьяны Ивановой особое внимание уделяется состоянию среды. Её пейзажи создаются с помощью тонких цветовых переходов, отражающих настроение каждого места. Русский Север в её работах предстаёт сдержанным, но в то же время мягким. Жанровые сцены акцентируют внимание на человеке и его естественном присутствии в пространстве.

Анна Глухова

Анна Глухова сосредоточена на жанровых сценах и натюрмортах. Её живопись отличается ясной структурой и продуманной композицией, зачастую основанной на геометрии формы. В экспозиции представлены работы, вдохновлённые впечатлениями от городских пространств и путешествий, включая серии, посвящённые Стамбулу и Венеции.

Жанна Боброва

Жанна Боброва работает с пейзажем и образами, где реальное наблюдение соединяется с элементами художественной фантазии. Она экспериментирует с форматом холста и композицией, создавая серии, в которых важную роль играет ассоциативное мышление. На выставке представлена её серия «Теремок», а также работы, вдохновлённые поездками по России, Африке и Марокко.

Общее вдохновение

Для всех трёх художниц выставка «В дороге» — это состояние движения и внимательного взгляда. Путь становится способом увидеть пространство, людей и самих себя в изменяющемся мире.

График работы выставки

Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 20:00, допуск посетителей до 19:30. Обратите внимание, что на выходных будут перерывы с 13:00 до 13:30 и с 16:00 до 16:30. Также 22 апреля выставка доступна до 16:00.