Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
В добрый час!
Билеты от 0₽
Киноафиша В добрый час!

Спектакль В добрый час!

Постановка
РАМТ 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Спектакль «В добрый час!» в РАМТ

Спектакль «В добрый час!» по пьесе Виктора Розова, впервые поставленный Анатолием Эфросом в 1954 году, вновь выходит на сцену. Это произведение оставляет глубокий след в сердцах зрителей, раскрывая важные жизненные вопросы.

Тематика и подтекст

Виктор Розов создает в своих пьесах простые, на первый взгляд, сюжеты, которые несут глубокий подтекст. Эфрос подчеркивает: «Пьеса учит нашу молодежь честному и благородному беспокойству в жизни». Центральные вопросы, которые задаются в спектакле, касаются отношения к людям, к жизни, а также поиска своего места в мире. Подобные размышления делают каждую реплику героя значимой и актуальной для зрителей.

Исторический контекст

Интересно, что пьеса была написана в 1953 году, в непростые исторические времена. Владимир Богатырев напоминает нам о значимости этих событий: «В 1942 году Наталия Сац, основательница ЦДТ, была освобождена из ГУЛАГа и сумела благодаря помощи Розова организовать Театр юного зрителя в Алма-Ате». Это сотрудничество можно рассматривать как акт настоящего рыцарства, когда личные переживания и общественные обязанности соприкасаются.

Вечные вопросы

Прошло 70 лет, но поднятые Розовым вопросы по-прежнему актуальны. Спектакль заставляет зрителей задуматься о смысле жизни и путях к счастью, которые выбирают герои. Каждый из персонажей сталкивается с трудным выбором и должен принимать решения, которые не всегда ясны и просты. Возможно ли оставаться порядочным человеком в современном, порой жестоком мире? Это главный вопрос, который ставит перед собой пьеса и который неизменно вызывает резонанс у зрителей.

«В добрый час!» — это спектакль о внутренней борьбе, о честности и о поиске своего пути. Не упустите возможность увидеть эту важную и глубокую работу на сцене РАМТ.

Режиссер
Владимир Богатырев
В ролях
Алексей Мишаков
Татьяна Веселкина
Алексей Веселкин-мл.
Андрей Лаптев
Иван Забелин

Купить билет на спектакль В добрый час!

Помощь с билетами
Ноябрь
12 ноября среда
19:30
РАМТ Москва, Театральная пл., 2

В ближайшие дни

Тест на любовь
12+
Мюзикл Премьера
Тест на любовь
7 октября в 19:00 Московский театр мюзикла
от 1000 ₽
Собачье сердце
16+
Драма
Собачье сердце
7 января в 13:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
20 октября в 19:45 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше