В День рождения И.С. Баха. Шедевр королевского органостроителя

Приглашаем вас на уникальный концерт «Бах и его эпоха», который состоится в Большом зале филармонии. Главный органист Тарас Багинец исполнит величайшие произведения Иоганна Себастьяна Баха на мультимедийном цифровом органе, который перенесёт звуки легендарного инструмента Готфрида Зильберманна. Этот орган, находящийся в церкви Святого Петра во Фрайберге, считается одним из самых известных творений мастера королей.
Концерт проходит в одном отделении без антракта и продлится около одного часа. Обратите внимание, что данное мероприятие не входит в суперабонемент. Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки в исполнении выдающегося органиста!