В День рождения И.С. Баха. Шедевр королевского органостроителя
0+
Возраст 0+

О концерте

Музыка Баха в Большом зале филармонии

Приглашаем вас на уникальный концерт «Бах и его эпоха», который состоится в Большом зале филармонии. Главный органист Тарас Багинец исполнит величайшие произведения Иоганна Себастьяна Баха на мультимедийном цифровом органе, который перенесёт звуки легендарного инструмента Готфрида Зильберманна. Этот орган, находящийся в церкви Святого Петра во Фрайберге, считается одним из самых известных творений мастера королей.

Программа концерта

  • И. С. Бах — Прелюдия и фуга ми минор, BWV 548
  • И. С. Бах — «Из глубины взываю я», BWV 745
  • И. С. Бах — Концерт соль мажор по принцу Иоганну Эрнсту, BWV 592
  • И. С. Бах — Хоральная прелюдия «Приди, язычников Спаситель», BWV 659
  • И. С. Бах — Пассакалья до минор, BWV 582

Концертные детали

Концерт проходит в одном отделении без антракта и продлится около одного часа. Обратите внимание, что данное мероприятие не входит в суперабонемент. Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки в исполнении выдающегося органиста!

Март
21 марта суббота
17:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 500 ₽

