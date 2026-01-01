Оповещения от Киноафиши
В День рождения И.С. Баха. Орган Мечты
В День рождения И.С. Баха. Орган Мечты

0+
Возраст 0+

О концерте

Музыкальная программа с Тарасом Багинцем

Главный органист Свердловской филармонии Тарас Багинец представит уникальный концерт, который не оставит равнодушными любителей классической музыки. Это музыкальное событие обещает быть ярким и насыщенным, передавая великолепие произведений Иоганна Себастьяна Баха.

Произведения на радость зрителям

В программе прозвучат известные композиции Баха, такие как:

  • Фантазия и фуга соль минор, BWV 542
  • Хоральная прелюдия «Помилуй меня, Боже», BWV 721
  • Токката ре минор, BWV 565

Все произведения исполнятся на мультимедийном цифровом органе, что позволит зрителям оценить звучание величественного инструмента и атмосферу, reminiscent of церкви Святого Михаэля в Зволле, где расположен один из лучших органов в мире.

Формат и длительность концерта

Концерт пройдет в одном отделении без антракта и продлится 1 час. Эта форма позволяет сосредоточиться на музыке и насладиться полным спектром звучания.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и испытать волшебство классической музыки в исполнении мастера!

В других городах
Март
21 марта суббота
14:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 600 ₽

