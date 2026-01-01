В День рождения И.С. Баха. Орган Мечты

Главный органист Свердловской филармонии Тарас Багинец представит уникальный концерт, который не оставит равнодушными любителей классической музыки. Это музыкальное событие обещает быть ярким и насыщенным, передавая великолепие произведений Иоганна Себастьяна Баха.
В программе прозвучат известные композиции Баха, такие как:
Все произведения исполнятся на мультимедийном цифровом органе, что позволит зрителям оценить звучание величественного инструмента и атмосферу, reminiscent of церкви Святого Михаэля в Зволле, где расположен один из лучших органов в мире.
Концерт пройдет в одном отделении без антракта и продлится 1 час. Эта форма позволяет сосредоточиться на музыке и насладиться полным спектром звучания.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и испытать волшебство классической музыки в исполнении мастера!