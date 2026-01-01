В День рождения И.С. Баха. Орган Мечты

Музыкальная программа с Тарасом Багинцем

Главный органист Свердловской филармонии Тарас Багинец представит уникальный концерт, который не оставит равнодушными любителей классической музыки. Это музыкальное событие обещает быть ярким и насыщенным, передавая великолепие произведений Иоганна Себастьяна Баха.

Произведения на радость зрителям

В программе прозвучат известные композиции Баха, такие как:

Фантазия и фуга соль минор, BWV 542

Хоральная прелюдия «Помилуй меня, Боже», BWV 721

Токката ре минор, BWV 565

Все произведения исполнятся на мультимедийном цифровом органе, что позволит зрителям оценить звучание величественного инструмента и атмосферу, reminiscent of церкви Святого Михаэля в Зволле, где расположен один из лучших органов в мире.

Формат и длительность концерта

Концерт пройдет в одном отделении без антракта и продлится 1 час. Эта форма позволяет сосредоточиться на музыке и насладиться полным спектром звучания.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и испытать волшебство классической музыки в исполнении мастера!