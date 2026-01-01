Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
В День рождения И.С. Баха. Крупнейший орган эпохи
Киноафиша В День рождения И.С. Баха. Крупнейший орган эпохи

В День рождения И.С. Баха. Крупнейший орган эпохи

0+
Возраст 0+

О концерте

Звук органа в сердце филармонии

Приглашаем вас на уникальный концерт, который перенесет вас в атмосферу величия протестантской церкви Харлема. На сцене филармонии выступит виртуоз органной музыки Тарас Багинец, который исполнит произведения великих композиторов.

Программа концерта

В программе прозвучат знаменитые произведения Иоганна Себастьяна Баха:

  • Токката, адажио и фуга до мажор, BWV 564
  • Хоральная прелюдия «Когда пребываем мы в тяжелой нужде» (из «Органной книжечки»), BWV 641
  • Хоральная прелюдия «Господь Бог, раскрой небеса» (из «Органной книжечки»), BWV 617
  • Хоральная прелюдия «Я взываю к тебе, Господь Иисус Христос» (из «Органной книжечки»), BWV 639
  • Хоральная прелюдия «В Тебе наша радость» (из «Органной книжечки»), BWV 615
  • Хоральная фантазия «Отче наш», BWV 682
  • Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор, BWV 552

Формат и продолжительность

Концерт пройдет в одном отделении без антракта и продлится около одного часа. Эта встреча с классической музыкой станет настоящим подарком для всех ценителей органного искусства.

Не упустите шанс насладиться необыкновенным звучанием органа и получить заряд положительных эмоций!

Купить билет на концерт В День рождения И.С. Баха. Крупнейший орган эпохи

Помощь с билетами
В других городах
Март
21 марта суббота
20:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 500 ₽

В ближайшие дни

Музыка для путешествий
0+
Классическая музыка
Музыка для путешествий
30 мая в 20:00 Свердловская филармония
от 1100 ₽
Ленинград
18+
Рок
Ленинград
30 ноября в 14:00 УГМК-арена
Билеты
Оркестр CAGMO. Симфония Лана Дель Рей и Адель при свечах
6+
Живая музыка
Оркестр CAGMO. Симфония Лана Дель Рей и Адель при свечах
20 марта в 19:00 Свердловская детская филармония
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше