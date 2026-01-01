В День рождения И.С. Баха. Крупнейший орган эпохи

Звук органа в сердце филармонии

Приглашаем вас на уникальный концерт, который перенесет вас в атмосферу величия протестантской церкви Харлема. На сцене филармонии выступит виртуоз органной музыки Тарас Багинец, который исполнит произведения великих композиторов.

Программа концерта

В программе прозвучат знаменитые произведения Иоганна Себастьяна Баха:

Токката, адажио и фуга до мажор, BWV 564

Хоральная прелюдия «Когда пребываем мы в тяжелой нужде» (из «Органной книжечки»), BWV 641

Хоральная прелюдия «Господь Бог, раскрой небеса» (из «Органной книжечки»), BWV 617

Хоральная прелюдия «Я взываю к тебе, Господь Иисус Христос» (из «Органной книжечки»), BWV 639

Хоральная прелюдия «В Тебе наша радость» (из «Органной книжечки»), BWV 615

Хоральная фантазия «Отче наш», BWV 682

Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор, BWV 552

Формат и продолжительность

Концерт пройдет в одном отделении без антракта и продлится около одного часа. Эта встреча с классической музыкой станет настоящим подарком для всех ценителей органного искусства.

Не упустите шанс насладиться необыкновенным звучанием органа и получить заряд положительных эмоций!