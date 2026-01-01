В День рождения И.С. Баха. Крупнейший орган эпохи

Приглашаем вас на уникальный концерт, который перенесет вас в атмосферу величия протестантской церкви Харлема. На сцене филармонии выступит виртуоз органной музыки Тарас Багинец, который исполнит произведения великих композиторов.
В программе прозвучат знаменитые произведения Иоганна Себастьяна Баха:
Концерт пройдет в одном отделении без антракта и продлится около одного часа. Эта встреча с классической музыкой станет настоящим подарком для всех ценителей органного искусства.
Не упустите шанс насладиться необыкновенным звучанием органа и получить заряд положительных эмоций!