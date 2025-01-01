Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
В цветах диско. Сезоны Оркестра
Киноафиша В цветах диско. Сезоны Оркестра

В цветах диско. Сезоны Оркестра

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Цикл концертов «В ЦВЕТАХ» в Санкт-Петербурге

Команда «Русские Музыкальные Сезоны» с гордостью представляет новый цикл концертов «В ЦВЕТАХ», который преобразит исторические залы Санкт-Петербурга в изысканные концертные пространства.

Уникальная атмосфера

В этом уникальном проекте роскошные декорации из живых цветов и неповторимая атмосфера создадут идеальные условия для музыкального исполнения. Вы погрузитесь в мир утонченности и элегантности прямо в сердце города.

Особняк Елисеевых

Концерт пройдет в великолепном особняке Елисеевых, который наполнят яркие цветочные лепестки и коллекция светлых и танцевальных музыкальных хитов. Здесь оркестр подарит вам живое исполнение легендарных произведений, заставляющих сердца биться быстрее и двигаться в ритме танца.

Информация для зрителей

На мероприятии предусмотрена свободная рассадка в соответствии с категорией билетов. Если вы хотите более глубокого погружения в атмосферу, можно заказать экскурсию по парадным залам, которая оплачивается дополнительно и осуществляется за час до начала концерта. Продолжительность самого выступления составит от 1 часа 20 до 40 минут.

Не упустите возможность насладиться волшебством музыки в окружении красоты цветов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Талион Санкт-Петербург, Невский просп., 15
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Талион Санкт-Петербург, Невский просп., 15
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

В цветах диско. Сезоны Оркестра В цветах диско. Сезоны Оркестра В цветах диско. Сезоны Оркестра В цветах диско. Сезоны Оркестра В цветах диско. Сезоны Оркестра

В ближайшие дни

Магия свечей. Четверги у Аларчина моста. Романсы Чайковского
6+
Классическая музыка
Магия свечей. Четверги у Аларчина моста. Романсы Чайковского
11 сентября в 20:00 Особняк Серебрякова
от 1400 ₽
Магия свечей. «Джаз. Под небом Парижа» в Оранжерее
6+
Джаз
Магия свечей. «Джаз. Под небом Парижа» в Оранжерее
12 октября в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 2900 ₽
The BeatLove
16+
Рок
The BeatLove
16 ноября в 19:00 Douglas
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше