В цветах диско. Сезоны Оркестра

Цикл концертов «В ЦВЕТАХ» в Санкт-Петербурге

Команда «Русские Музыкальные Сезоны» с гордостью представляет новый цикл концертов «В ЦВЕТАХ», который преобразит исторические залы Санкт-Петербурга в изысканные концертные пространства.

Уникальная атмосфера

В этом уникальном проекте роскошные декорации из живых цветов и неповторимая атмосфера создадут идеальные условия для музыкального исполнения. Вы погрузитесь в мир утонченности и элегантности прямо в сердце города.

Особняк Елисеевых

Концерт пройдет в великолепном особняке Елисеевых, который наполнят яркие цветочные лепестки и коллекция светлых и танцевальных музыкальных хитов. Здесь оркестр подарит вам живое исполнение легендарных произведений, заставляющих сердца биться быстрее и двигаться в ритме танца.

Информация для зрителей

На мероприятии предусмотрена свободная рассадка в соответствии с категорией билетов. Если вы хотите более глубокого погружения в атмосферу, можно заказать экскурсию по парадным залам, которая оплачивается дополнительно и осуществляется за час до начала концерта. Продолжительность самого выступления составит от 1 часа 20 до 40 минут.

Не упустите возможность насладиться волшебством музыки в окружении красоты цветов!